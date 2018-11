Nasce Asse T: la nuova associazione dei commercianti di Preganziol

Il Piano di Marketing Urbano, che sarà sottoposto all'approvazione del prossimo consiglio comunale, è il documento di indirizzo frutto del percorso per la valorizzazione del commercio avviato nell'ottobre del 2017 con la sottoscrizione del Protocollo d’intesa tra l’amministrazione comunale di Preganziol e Ascom Confcommercio di Treviso.

Il Piano di Marketing Urbano contiene le linee operative di intervento risultato del lavoro di progettazione partecipata affrontato nel corso dei mesi scorsi: dalla promozione commerciale coordinata alla sensibilizzazione al consumo consapevole; dalla programmazione di iniziative diffuse alla valorizzazione degli eventi locali; dalle strategie di comunicazione alla riorganizzazione degli spazi urbani. Nel Piano viene disegnata anche l’articolazione del Distretto Commerciale di Preganziol: la partecipazione al prossimo bando regionale per il riconoscimento del Distretto è infatti uno degli obiettivi strategici che sono stati condivisi tra i soggetti coinvolti e permetterà di accedere ad importanti occasioni di finanziamento destinate al sostegno delle attività dei Distretti stessi.

Altro elemento qualificante, che è emerso dal confronto diretto e dall'impegno di questi mesi, è la consapevolezza che il lavoro di squadra verso un obiettivo condiviso rappresenti una solida base su cui poggiare per il successo delle iniziative future. Proprio dalla convinzione dell’importanza di fare massa critica, nel mese di ottobre è nata la nuova associazione dei commercianti di Preganziol Asse T costituita da quegli operatori ed esercenti coinvolti nella progettazione del Piano di Marketing Urbano. Grazie alla nascita di Asse T sarà possibile dare gambe sin da subito ai primi progetti concreti di rilancio e rivitalizzazione del commercio di vicinato: il braccio operativo dell’associazione sarà l’agenzia di marketing territoriale Passpartour srls, una realtà d’impresa giovane e locale che supporterà Asse T nell'attuazione di tutte le strategie di promozione. In questo contesto, il Piano di Marketing Urbano non è la conclusione di un programma di lavoro, ma rappresenta il punto di avvio di un ambizioso percorso in cui saranno coinvolti i diversi attori del territorio: come Amministrazione confermiamo la volontà di sostenere le iniziative condivise che verranno proposte per il futuro, anche con appositi stanziamenti nel bilancio di previsione per il 2019: il tutto con la convinzione che impegnarsi per il rilancio e la buona salute del commercio di vicinato e dei pubblici esercizi di un territorio significhi occuparsi della buona salute dei servizi e delle relazioni dell’intera comunità di Preganziol.