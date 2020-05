Mascherine in tessuto donate ai bambini residenti a Carbonera

«Abbiamo lavorato da più di qualche settimana a questo progetto - afferma il sindaco di Carbonera, Federica Ortolan - individuando una azienda che potesse realizzare una linea di mascherine sia con colori e disegni dedicati a loro suddivisi tra maschietti e femminucce, sia con una misura adatta esclusivamente ai bambini».

Il risultato è stato davvero ottimo: le mascherine create per i bambini dai 6 ai 10 anni in tessuto lavabile confezionate ad una ad una, saranno distribuite a domicilio con l’aiuto della Protezione civile di Carbonera. I bambini che riceveranno a casa i dispositivi saranno quelli nati negli anni compresi tra il 2010 ed il 2014. La distribuzione inizierà nei prossimi giorni in vista anche della probabile partenza dei centri estivi. Continua il sindaco: «Sono certa che i bambini, indossandole, saranno di esempio anche agli adulti». Le mascherine saranno consegnate gratuitamente in quanto la spesa per la produzione è stata cosi ripartita: 1/3 del costo lo ha coperto l’azienda che le ha prodotte e gli altri 2/3 della spesa è stata coperta grazie al contributo personale e spontaneo del sindaco, degli assessori e dei consiglieri del gruppo di maggioranza.