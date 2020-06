Casier, due mascherine gratuite per ogni famiglia: al via la consegna

Una mascherina per continuare insieme, perché la sicurezza viene prima di tutto. Il progetto, lanciato il 16 aprile dall'amministrazione comunale, attività produttive e associazioni si concretizza con la prima consegna di mascherine riutilizzabili a tutte le famiglie del territorio.

A consegnarle casa per casa saranno i volontari della Protezione Civile, supportati da quelli della Fipsas (Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee). È il primo risultato tangibile della raccolta fondi destinata all’acquisto, da parte dell’amministrazione comunale, di mascherine riutilizzabili da donare alla popolazione. Sono dispositivi di protezione certificati CE, ricondizionabili, quindi riutilizzabili anche i tra i diversi componenti familiari, previa sanificazione. Una soluzione pratica ed ecologica, che evita i problemi di smaltimento delle mascherine chirurgiche, con impatto ambientale notevole. «È un dono che facciamo a noi e per noi - aveva detto in quell’occasione il sindaco Renzo Carraretto, che oggi invece, insieme alla Giunta, ringrazia - tutti quelli che si sono adoprati per realizzare questa bella iniziativa». La campagna di raccolta fondi non si ferma: sul sito del Comune di Casier tutte le informazioni in merito.