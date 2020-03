Coronavirus, inizia martedì la consegna delle mascherine a Montebelluna

Nel weekend al Comune di Montebelluna sono arrivate dalla Provincia di Treviso 700 mascherine destinate agli operatori della casa di riposo, agli operatori dei servizi sociali, a coloro che svolgono servizi infermieristici e di assistenza domiciliare, agli agenti della Polizia locale e ai dipendenti del Comune.

Sono arrivate domenica 23 marzo, invece, le prime 4000 mascherine dalla regione Veneto e ne sono attese altre 26mila circa per la popolazione montebellunese. La procedura adottata per la distribuzione, al fine di evitare assembramenti connessi a luoghi specifici, è quella della consegna casa per casa che verrà effettuata dalla Protezione civile. A partire da domani, martedì 24 marzo, per ogni nucleo familiare verranno consegnare due mascherine, confezionate dagli addetti della Protezione civile, con adeguati dispositivi di protezione personale, cioè guanti e mascherine. Le maschere non sono riservate ad ogni singolo componente dei nuclei familiari, perché sono monouso, bensì a chi all’interno del nucleo stesso è incaricato di uscire per disbrigare le necessità dell’approvvigionamento alimentare o altre necessità di tipo sanitario. Il criterio scelto per iniziare la distribuzione è quello della maggior densità residenziale, ove maggiore è il rischio di contati ravvicinati. Si partirà domani con Posmon e Contea. Man mano che arriveranno le confezioni di mascherine si procederà con la distribuzione nel resto della città. Si chiede a tutti di pazientare perché Grafica Veneta ha il compito di stampare 6 milioni di mascherine e la distribuzione ovviamente non può che essere graduale.