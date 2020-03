Coronavirus, oltre 12mila mascherine per le famiglie di Mogliano: via alla distribuzione

Lunedì 23 marzo, a Mogliano Veneto, è iniziata la distribuzione delle mascherine della Regione per far fronte all'emergenza Coronavirus. Il sindaco Davide Bortolato ha spiegato ai nostri microfoni come avverrà la consegna durante i prossimi giorni.

«Da oggi e per tutta questa settimana - commenta Bortolato - i volontari della Protezione civile, gli Alpini e le guardie eco-zoofile del Comune andranno casa per casa a consegnare le mascherine della Regione. Se un nucleo familiare è di 3 componenti riceverà 3 mascherine, una ciascuno. Dalla Regione sono in arrivo 12.500 mascherine per i moglianesi. La nostra priorità è stata quella di distribuirle subito alle famiglie più in difficoltà e a quelle seguite dai servizi sociali, partendo dalle frazioni per poi arrivare alle zone più centrali. Le mascherine saranno messe in apposite borsette di plastica e di carta dai volontari in modo che le famiglie possano ritirarle in totale sicurezza. Si tratta di un'operazione che richiederà molto tempo. Il nostro piano è quello di consegnare una media di 2mila mascherine al giorno. Il mio ringraziamento più sentito - conclude Bortolato - va a tutti i volontari impegnati nel progetto di cui ho seguito le fasi iniziali. E' grazie a loro se entro i prossimi giorni, tutte le famiglie moglianesi potranno avere le mascherine».