Coronavirus, guanti e mascherine obbligatori anche per chi esce a Cimadolmo

Cimadolmo come Treviso: non si potrà uscire di casa senza indossare guanti e mascherine. Un provvedimento riferito non solo a chi esce per lavoro o per fare la spesa ma anche per chi esce per la passeggiata consentita entro i 200 metri dal proprio domicilio.

Come riportato da "Il Gazzettino di Treviso", l'ordinanza è stata firmata dal sindaco Giovanni Ministeri durante l'ultima riunione della giunta tenutasi in videoconferenza a pochi giorni da Pasqua. La decisione è stata presa per far capire ai residenti del Comune come sia necessario proteggersi il più possibile per evitare che il contagio continui a diffondersi. Guanti e mascherine devono diventare un'abitudine per i cittadini dal momento che, anche dopo la fine di questa prima fase d'emergenza. Un'ordinanza mirata a tutelare la salute dei cittadini che, per adesso, resterà in vigore fino al termine del nuovo Decreto del Governo atteso per le prossime ore. In un video di auguri pasquali pubblicato sulla pagina Facebook del Comune, il sindaco ha affrontato anche la questione delle richieste dei buoni spesa sostenendo che controllerà di persona le richieste in modo da evitare che i contributi vengano assegnati a chi, in realtà, non ne ha bisogno.

