La Lega stravince a Maser: Claudia Benedos eletta sindaco

Claudia Benedos è il nuovo sindaco di Maser. Ha 53 anni, è sposata e ha una figlia. Originaria di Ormelle abita da vent’anni a Maser. Laureata in Sociologia ho poi conseguito due Master Universitari di I° livello in “Direzione delle Aziende Pubbliche” e in “Regolazione Politica dello Sviluppo Locale”.

Attualmente è funzionario amministrativo presso l’Ulss2. Dal 1987 al 2013 ha prestato servizio presso la Provincia di Treviso collaborando per ben 10 anni, prima come segretaria personale e poi come dirigente, con l’allora Presidente Luca Zaia. Dal 2009 a oggi è stata vicesindaco e assessore al Sociale, Bilancio e Urbanistica del comune di Maser. Dopo Daniele De Zen, Maser ha scelto ancora una volta un sindaco leghista. Claudia Benedos ha vinto con il 65,01% delle preferenze, superando il candidato Luca Gazzola di "Maser insieme" che si è fermato al 34,99%.