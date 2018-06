Carabiniere Amico: Premiati anche gli alunni di Breda di Piave

BREDA DI PIAVE Si sono svolte venerdì 1 giugno a Maserada nel Teatro S.Giorgio, le premiazioni del concorso “Carabiniere Amico, una presenza importante sul territorio, il concorso annuale nelle scuole giungo alla 15. Edizione. Anche gli alunni di Pero e Breda sono stati premiati.

Gli alunni delle scuole primarie del territorio sono coinvolti in attività e nella produzione di materiale scritto o disegnato per far conoscere il ruolo dell’Arma dei Carabinieri nella vita di tutti i giorni delle comunità. Tra i lavori premiati, è stato possibile ammirare anche i disegni degli allievi delle classi quarte e quinte dei plessi di Pero (Anna Frank) e Saletto (Eroi del Piave) di Breda di Piave, assieme a quelli di Varago e Candelù di Maserada.