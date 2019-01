Lutto a Maserada sul Piave per la scomparsa di Lida Farina

Cordoglio della Cisl e della Cisl Scuola per la scomparsa, dopo breve malattia, di Lida Farina, 70 anni, componente del Consiglio Generale della Cisl Belluno Treviso. Residente a Varago, Lida ha dedicato la sua vita alla scuola, prima come insegnante di lettere, poi come preside: nella sua lunga carriera è stata dirigente scolastica degli istituti comprensivi di Silea, Maserada e Breda di Piave. È stata per molti anni anche componente del Consiglio generale della Cisl Scuola di Treviso ed è andata in pensione 5 anni fa.

Chi l’ha conosciuta la ricorda per la passione che metteva nel suo lavoro e nelle sue battaglie, come quella (vinta) per l’apertura della scuola per l’infanzia a Vacil di Breda. Proprio in questa scuola verrà ricordata sabato alle 16.30, dopo il funerale che si terrà alle 15 nella chiesa di Varago. Lida lascia la figlia Francesca, il marito Adriano e l’adorato nipotino Angelo.