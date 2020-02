Tessitura Monti, nominato il commissario straordinario: Fabio Pettinaro

Tessitura Monti Spa comunica che il Ministero dello Sviluppo Economico ha provveduto a nominare il dott. Fabio Pettinato quale Commissario Straordinario nella procedura di amministrazione straordinaria della società. Con decreto del 17 febbraio 2020, notificato in data 21 febbraio 2020 e in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, il Mise ha confermato la nomina del professionista già designato quale Commissario Giudiziale con l’obiettivo di garantire la continuità dell’attività, nell’ottica dell’ottimizzazione delle risorse e di valorizzazione dell’esperienza acquisita. Il Commissario Straordinario potrà ora dare avvio alla predisposizione del programma previsto dall’art. 54 del DLGS 270/99 sulla base degli indirizzi indicati nel decreto di ammissione alla procedura, che dovrà depositare entro sessanta giorni dall’apertura della amministrazione straordinaria (prorogabili di altri 60 giorni).

Proseguono nel frattempo i contatti tra il Commissario Straordinario e i soggetti interessati ad investire nell’azienda e Tessitura Monti è positiva e confidente riguardo le prospettive future del gruppo. Le attività produttive negli stabilimenti aziendali stanno procedendo senza interruzione, secondo i piani prestabiliti. Tessitura Monti sta mettendo in campo tutti gli strumenti a disposizione per non disperdere la forza del proprio marchio e mantenere vivo il know-how di eccellenza che garantisce prodotti che rispecchiano i valori fondanti della moda Made in Italy, che la società ha fatto suoi fin dagli inizi.