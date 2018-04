Massimiliano Rosolino arriva a Treviso per presentare il "Circuito nuoto Italia"

TREVISO Si terrà venerdì 20 aprile alle ore 11,30 a Palazzo dei Trecento, nel centro storico di Treviso, la conferenza stampa di presentazione di Circuito Nuoto Italia, rassegna di meeting internazionali di nuoto, che si svolgerà tra maggio e giugno in cinque città italiane: Bressanone, Imola, Pavia, Pesaro e Treviso.

Spetterà proprio al capoluogo di Marca, che partecipa al Circuito con la manifestazione Treviso Swim Cup, presentare i contenuti di questa iniziativa, che insieme al sindaco Giovanni Manildo e a una squadra di rappresentanti istituzionali delle diverse città coinvolte, sarà tenuta a battesimo da un testimonial d’eccezione: Massimiliano Rosolino, uno dei più grandi atleti del nuoto italiano. La presentazione di Circuito Nuoto Italia sarà un’occasione non solo per conoscere il programma di una rassegna sportiva di alto livello tecnico, che coinvolge professionisti di fama internazionale, ma anche per condividere l’impegno, sostenuto dal Comitato Regionale FIN Veneto, ad una maggior consapevolezza sui temi della sostenibilità economica ed ambientale degli impianti natatori.

Una questione su cui il Comitato Regionale aveva aperto i riflettori lo scorso gennaio, attraverso un’assemblea che denunciò le criticità nella gestione delle piscine, e che ora verrà riportata al centro del dibattito, in collaborazione con l’Assessorato allo Sport del Comune di Treviso, con un convegno dal titolo “Impianti a impatto zero. Soluzioni e prospettive”. Il convegno, che si svolgerà dalle 14,30 di venerdì, sempre a Palazzo dei Trecento, fornirà una panoramica delle innovazioni tecnologiche che consentono di ridurre drasticamente i consumi energetici, una delle voci più pesanti nei bilanci delle società sportive che gestiscono impianti natatori. Innovazioni offerte da aziende come Idroconsult, specializzata nella depurazione delle acque, Lyte & Lyte, che propone soluzioni di power quality per ottimizzare la tensione elettrica in entrata, Aernova, produttrice di impianti ad altissima efficienza per la climatizzazione degli ambienti e l’ottimizzazione del microclima, e infine Airinn, che presenterà RPP (Regulator Pool Pump), un modulatore della frequenza di funzionamento delle pompe del sistema di filtrazione. Tutte soluzioni realizzabili con investimenti, ammortizzabili in pochi anni, che garantiscono un risparmio significativo dei consumi, variabile a seconda della risorsa energetica impiegata. Investimenti, soprattutto, realizzabili in tutte le tipologie di impianti, non solo nelle piscine. "Fare sport significa fornire un servizio alla comunità, che sia in impianto pubblico o privato, e quindi assumersi la responsabilità di educare i giovani ad essere, oltre che degli atleti, dei bravi cittadini - spiega Ofelio Michielan, assessore allo sport del comune di Treviso – Quello ambientale, in particolare, è un messaggio di educazione al consumo delle risorse che lo sport, molto più di altri settori, ha la forza di trasmettere. Per questo, invito tutte le società del territorio a prendere parte a questo convegno, che ci dà la possibilità di avviare un percorso di conoscenza, per fare di Treviso una città dello sport responsabile. Ne abbiamo già una visione ed è quella che ci offre oggi una società come Natatorium, che gestisce la piscina comunale, divenuta in vent’anni un modello di efficienza energetica e pronta a divenire, insieme al palazzetto che realizzeremo a San Liberale, uno dei punti cardine della futura cittadella dello sport".