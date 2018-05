Un ciliegio per ricordare Mateo: lo studente stroncato da un tumore a sedici anni

MONTEBELLUNA Ha studiato con impegno fino a novembre, il suo motto era “non basta dire di essere un leone, bisogna comportarsi da leone”. Poi alla fine, il 13 dicembre 2017, Mateo Hoxha, studente della 2a B scienze applicate del liceo Levi di Montebelluna ha dovuto cedere alla grave malattia che lo aveva colpito nella scorsa primavera e che lo ha stroncato a soli sedici anni.

Mercoledì 30 maggio prossimo i compagni e i genitori della seconda B scienze applicate, alle ore 9, lo ricorderanno con la piantumazione di un ciliegio da fiore nel giardino della scuola. Mateo ha lasciato radici solide di amicizie e ricordi e quest’albero in qualche modo ne sarà il simbolo. Originario dell’Albania, il giovane risiedeva a Montebelluna e ha frequentato il liceo Levi per quasi due anni, poi è mancato per una grave malattia, scoperta dopo le vacanze di Pasqua, da cui non era più rientrato. A settembre 2017 aveva iniziato la seconda classe delle scienze applicate, poi aveva dovuto assentarsi nuovamente. L’iniziativa della piantumazione di un albero a ricordo di Mateo è stata delle famiglie dei compagni di classe e dei compagni stessi e condivisa subito dal dirigente scolastico Ezio Toffano e da tutta la scuola.