Matrimoni: il Comune mette a disposizione due nuove location per sposarsi

Per chi decide di volersi sposare il matrimonio rimane uno dei giorni più speciali di tutta la vita. Chi preferisce il rito civile alle nozze in chiesa solitamente finisce per pronunciare il fatidico "Sì" in municipio ma, a Castelfranco Veneto, i futuri sposi potranno scegliere da oggi due valide alternative per il loro giorno speciale.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso" infatti, l'amministrazione castellana ha allargato nelle scorse ore il numero di sedi comunali in cui potranno essere celebrate le nozze civili. Da oggi ci si potrà sposare anche a Villa Chiminelli, storica villa veneta situata oltre il Muson a Sant'Andrea e alle Fornaci Baghin, due location storiche e meravigliose del territorio comunale. A Castelfranco salgono così a cinque i posti autorizzati dal Comune per i matrimoni civili. Oltre alle due nuove arrivate, i futuri sposi possono scegliere anche tra: villa Ca’ Amata al golf club, l’hotel ristorante Barbesin e il teatro Accademico. Tutti luoghi molto suggestivi già richiesti da tantissimi sposi che avrebbero voluto sposarsi nella villa affrescata dal fratello di Paolo Veronese o alle Fornaci Baghin. Il via libera, arrivato nelle scorse ore, regala due nuove e allettanti possibilità a chi è intenzionato a convolare a nozze nei prossimi mesi. E non è tutto: il Comune ha stabilito infatti che l'affitto per chi si vorrà sposare in questi due edifici sarà di 500 euro ma, se a sposarsi saranno due residenti nel Comune di Castelfranco, il prezzo scenderà a 350 euro. Uno sconto non da poco per festeggiare un giorno indimenticabile.