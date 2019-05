Cambiamenti climatici e guerra ai pesticidi, Matteo Del Puppo "rivisita" Takagi e Ketra

«Devo dire che gli ultimi due mesi -spiega Matteo Del Puppo sul suo profilo Facebook- sono stati davvero difficili da affrontare per gli agricoltori a causa delle condizioni climatiche avverse oltre alla sempre più accesa guerra contro i pesticidi, di conseguenza non potevo non affrontare i due argomenti con una delle mie insolite parodie, in questo caso, soffermandomi sul settore viticolo».