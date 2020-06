Trovato senza vita a casa dell'amico, mercoledì l'autopsia di Matteo Martin

Verrà svolta mercoledì 10 giugno mattina l'autopsia di Matteo Martin, il 23enne di Romano d’Ezzelino trovato privo di vita venerdì mattina nel salotto di casa di un amico, a Borso del Grappa, dove aveva passato la notte.

Sulla morte del 23enne è stata aperta una inchiesta in cui si ipotizza, carica di ignoti, la morte in conseguenza di altro reato. Stando ai primi riscontri medici Martin sarebbe stato colto da un infarto durante la notte passata a casa dell’amico trevigiano. Matteo sarebbe vittima di un improvviso attacco cardiocircolatorio alle prime luci del mattino, spirando nel sonno per cause naturali.

Non sono state trovate tracce di stupefacenti nell’abitazione ma sarà l’esame autoptico a stabilire con precisione cosa abbia provocato la crisi cardiaca del ragazzo, magari escludendo definitivamente altre ipotesi se non quella di una tragica fatalità.