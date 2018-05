Maurizio Moffa è da oggi un nuovo Cavaliere di San Marco

TREVISO Maurizio Moffa, veneziano, con una importante e riconosciuta esperienza nel settore amministrativo, fiscale e finanziario di società sia pubbliche sia private, profondo conoscitore della struttura industriale del territorio triveneto e dei Paesi dell’area Alpe – Adria e dell’Europa orientale, è stato recentemente ammesso tra i “Cavalieri di San Marco”. “Sono felice e onorato di questa nomina, perché è un riconoscimento che prende in considerazione uno stile di vita che non si fonda solo sulle capacità professionali, ma soprattutto sull’attenzione che il candidato Cavaliere rivolge a favore di chi soffre nel corpo e nello spirito. Si è, fondamentalmente, veri testimoni di sentimenti di fraternità umana e cristiana e si è anche sempre pronti, come ho sempre cercato di fare da professionista, ad agire per salvaguardare Venezia, la sua tradizione culturale e il suo territorio”. L’Associazione Cavalieri di San Marco oggi conta oltre mille associati provenienti da tutto il mondo e il suo motto è “Esto Civis Fidelis”, vale a dire “Sii un cittadino fedele”.