Penuria di medici di base a Ponzano: il Comune incontra l'Ulss

«Nel corso degli ultimi anni la popolazione di Ponzano Veneto è cresciuta molto - osserva Katja Turk, assessore alle politiche sociali e sanitarie del Comune di Ponzano Veneto - Ma il numero dei medici di base è rimasto il medesimo nonostante questa crescita, creando difficoltà ai cittadini, che si trovano costretti a scegliere medici lontani dal proprio Comune di residenza».

La problematica era già stata sollevata dall'amministrazione comunale quando furono riformate le medicine di gruppo "ma l'Ulss 2, in fase di riassetto a seguito dell'aggregazione e riorganizzazione, con l'accorpamento delle Ulss 7, 8 e 9, non poté dare seguito alle richieste. «Ultimamente la situazione si sta aggravando a causa del pensionamento di alcuni medici e allo spostamento di altri un comuni limitrofi - prosegue l'assessore - Tutto ciò crea disagi alle fasce di popolazione più deboli, come gli anziani e le tante persone che sono costrette a spostarsi con i mezzi pubblici». Venerdì 16 novembre, il sindaco Monia Bianchin e l'assessore alle politiche sanitarie incontreranno i responsabili dell'Ulss 2 per fare presente il disagio in cui versano i cittadini di Ponzano Veneto e cercare di individuare delle soluzioni efficaci.