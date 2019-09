I 28 Comuni della Sinistra Piave fanno squadra per un nuovo processo culturale

Il meeting annuale della Fondazione di Comunità Sinistra Piave ha riunito a Revine Lago tutte le realtà sociali del territorio per presentare le nuove progettualità che andranno ad attivare progetti solidali e sociali, interessando tematiche quali l’inclusione sociale delle persone con disabilità, la violenza di genere e l’educazione civica delle nuove generazioni. Sindaci, Assessori, l’Ulss 2 Marca Trevigiana, Banca della Marca, aziende e le parti sociali si sono date appuntamento per costruire insieme un modello virtuoso di collaborazione, che trova espressione proprio in Fondazione di Comunità Sinistra Piave, per riuscire a attivare risposte concrete ai bisogni della Comunità.

“Fondazione di Comunità è una realtà unica nel territorio italiano perché è espressione di 28 Comuni e tante realtà dell’ambito produttivo e sociale - esordisce Fiorenzo Fantinel, Presidente della Fondazione nel suo saluto agli ospiti della serata - Possiamo dire, con un po’ di orgoglio, che Fondazione è un grande insieme plasmato di competenze che la rendono un modello virtuoso senza eguali". La serata è stata la grande occasione per presentare la raccolta fondi “Noci 2019”, diventata simbolo dell’azione di Fondazione, che quest’anno, in occasione del 10° anniversario, si rinnova nella sua veste grafica grazie al lavoro della studentessa Arianna Luison. Arianna è la vincitrice dello speciale concorso, indetto da Fondazione di Comunità in collaborazione con il Liceo Artistico Munari di Vittorio Veneto, che ha visto la partecipazione proprio degli studenti dell’istituto vittoriese chiamati a riflettere e ideare un concept grafico che rispecchi il valore della campagna.

Il progetto di Arianna consiste di un meccanismo formato da alcuni ingranaggi che rappresentano le principali qualità della Fondazione. Gli ingranaggi simboleggiano il progresso e il lavoro, come a significare che la Fondazione di Comunità di Sinistra Piave non è una semplice fondazione benefica. All’interno di ogni ingranaggio sono stati inseriti oggetti che rappresenta una caratteristica della Fondazione a cui Arianna ha attribuito un preciso significato: la noce, un fiore, una spirale e una freccia verso l’alto. “Per me è stato molto emozionante scoprire che il mio progetto è stato apprezzato e selezionato per questa importante campagna” ha dichiarato Arianna Luison durante la presentazione del progetto grafico ieri sera al meeting.

La raccolta fondi “Noci 2019”, realizzata in collaborazione con l’Istituto Diocesano per il sostentamento del clero di Vittorio Veneto, distribuirà nel territorio 10.000 kg di noci che andranno a sostenere i progetti sociali e solidali di Fondazione. Una grande campagna che vede coinvolte tante realtà del territorio che si attiveranno per distribuire oltre 5000 sacchetti di noci. Il meeting di Fondazione è stata anche l’occasione per presentare i tanti altri progetti attivi come la “Campagna Alice” in collaborazione con Latteria Soligo che grazie alla distribuzione di oltre 2 milioni di litri di latte porta nelle case i numeri del Centro Antiviolenza di Vittorio Veneto e dello Sportello Donna di San Fior.

Le tematiche dell’autismo e del sollievo alle famiglie sono al centro del progetto “Il Tempo Guadagnato” mentre il progetto pilota “Alice Incontra Pollicino”, grazie alle risorse raccolte con la campagna Alice, ha avviato nelle scuole primarie e secondarie di primo grado un cicli di incontro con gli studenti per la prevenzione della violenza di genere. Fondazione d Comunità Sinistra Piave non si pone solo l’obiettivo di essere un semplice attivatore di progetti sociali e solidali nel territorio, ma vuole diventare vero e proprio HUB Territoriale in supporto alle amministrazioni locali per la progettazione e il reperimento delle risorse per poter attivare progetti concreti che rispondono ai bisogni del territorio.

