Cinema Melies, ripartono i lavori: «Riaprirà entro la fine dell'anno»

Dopo quasi un anno dalla chiusura improvvisa e dal fallimento, il multisala Melies sembra pronto a ripartire. «Entro fine anno Conegliano riavrà il suo cinema» è la promessa del primo cittadino Fabio Chies.

Le voci sulla possibile riapertura del multisala si erano rincorse spesso nelle ultime settimane sui social network dove molti coneglianesi si erano chiesti se il cinema sarebbe stato mai riaperto. Una prima data che aveva iniziato a circolare era stata quella del 27 novembre, cinque giorni dopo l'inaugurazione della stagione di prosa al Teatro Accademia. Il sindaco Chies però, nel giorno del patrono cittadino (San Leonardo), non ha voluto sbilanciarsi con una data precisa ma ha assicurato che entro la fine dell'anno il multisala tornerà in funzione giusto in tempo per le festività natalizie. In molti si erano dichiarati scettici riguardo la riapertura dal momento che ancora oggi molte porte del multisala restano chiuse dai sigilli del Tribunale di Treviso. A ben guardare però, la porta d'ingresso sul lato di Via Tonon è stata aperta e, da alcuni giorni, sono iniziate le operazioni di carico e scarico merci. Lavori in corso dunque. Resta ora da capire chi saranno i nuovi gestori del multisala, oggi di proprietà della Hypo Tirol Bank. La promessa e i lavori però ci sono: tanto basta per regalare ai coneglianesi la speranza di poter tornare al cinema entro poche settimane. Sarebbe un vero regalo di Natale per l'intera città.