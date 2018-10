"Camminando solidale": una passeggiata per ricordare Martina Andreola

Si terrà domenica 21 ottobre, con partenza alle ore 9 da piazza Caduti dei Lager di Farra di Soligo (dietro al municipio), la settima edizione di “Camminando solidale”, memorial in ricordo di Martina Andreola di Farra di Soligo, scomparsa sette anni fa in un incidente stradale.

La passeggiata, di circa due ore e mezza, si svilupperà fra le colline di Farra e di Soligo, godendo così di meravigliosi panorami su tutto il Quartier del Piave. “Camminando 2018” è organizzata in collaborazione con il Club alpino italiano “Velio Soldan” di Pieve di Soligo, l’associazione nordic walking e molte altre associazioni. Anche quest’anno la camminata in ricordo di Martina si svolgerà in contemporanea mondiale in altre diciasette nazioni: Argentina, Albania, Africa, Croazia, Brasile,India, Svizzera, Polonia, India, Nepal, Messico, Mali, Mozzambico, Palestina, Congo e Spagna. L'edizione 2018 rientra fra i progetti solidali portati avanti in questi anni dai genitori di Martina in Africa ("Attimi intensi di vita") e nel Sudamerica ("Progetto Argentina"), dove sono state realizzate delle aule scolastiche e attivati dei corsi di laurea. La partecipazione all’escursione di domenica 21 ottobre sarà gratutita e aperta a tutti. Per info: www.camminandosolidale.it