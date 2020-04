Oggi riaperto il mercato di Monigo, domani tocca a Santa Maria del Rovere

Oggi, mercoledì 15 aprile, ha riaperto il mercato di Campagna Amica di Monigo e i produttori di Coldiretti Treviso sono tornati a proporre direttamente i loro prodotti.

Non sono mancati i trevigiani che hanno voluto rispettare, con tutte le misure di sicurezza e salvaguardia del caso, l’appuntamento con la ripresa del mercato. Domani, invece, toccherà alla riapertura del mercato degli agricoltori di Santa Maria del Rovere con orari sempre dalle ore 8 alle ore 13. Non hanno mai chiuso e continuano le loro regolari attività i mercati di Castelfranco (giovedì), Mogliano Veneto (venerdì) e quello coperto di piazza Giustinian a Treviso (martedì, giovedi e sabato). In fase di riapertura fin dalla prossima settimana i mercati di Conegliano, Vittorio Veneto, Istrana, Asolo e Preganziol. «Si riapre con le giuste raccomandazioni – sottolinea Giorgio Polegato, presidente di Coldiretti Treviso – l’agricoltura del resto non si è mai fermata e continua a garantire anche la consegna a domicilio grazie ad un centinaio di aziende agricole che portano a casa la spesa ordinata telefonicamente direttamente all’azienda agricola». Attivo anche il servizio di una ventina di agriturismi di Campagna Amica che in tutta la Marca portano a domicilio i cibi pronti al consumo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.