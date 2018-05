Open Market: l'ex caserma Piave diventa un mercatino vintage a cielo aperto

TREVISO Torna il market dedicato al vintage e al design organizzato dall’associazione OpenPiave alla ex Caserma Piave di Treviso nell’ambito del progetto di rigenerazione urbana e sociale dell’area.

Dopo il successo riscosso dall'iniziativa nel mese di aprile, l’appuntamento è per domenica 13 maggio dalle ore 11 alle 21. Una ventina i selezionati espositori che propongono vintage, modernariato, oggetti, abiti e accessori di design. Il mercatino en plein air è infatti dedicato ai prodotti fatti a mano, ai designer del riciclo e al second-hand con l'intento di dare spazio e visibilità agli artisti del riuso, ai maker che valorizzano il riutilizzo creativo di materiali riciclati, ai giovani designer indipendenti e agli appassionati di cose di seconda mano (abiti, dischi, oggettistica, modernariato).

Saranno presenti per tutta la giornata anche alcuni truck food per colazioni, aperitivi, pranzi e cicchetti. Tra le chicche degli espositori e le delizie dei truck food, dalle 16.30 alle 21 dj Dan Delgado sceglierà i dischi perfetti per l'aperitivo, con una selezione musicale dall'anima black, dai classici del Soul Train alle atmosfere disco del Loft e del Paradise Garage. Dalla mattina laboratori creativi per bambini curati da Moving School 21, nel pomeriggio i trattamenti sciamanici a cura di Valentina Polo e il laboratorio di orti urbani organizzato da OpenPiave Green Lab. La giornata è organizzata dall'associazione OpenPiave, a cui è stata affidata, dal Comune di Treviso, la gestione e la rigenerazione della ex Caserma di via Monterumici.