Mercato agricolo spostato da Piazza Negrelli: «Motivi di sicurezza»

In vista della riapertura del mercato agricolo prevista per sabato 2 maggio, al fine di consentire il rispetto delle misure di sicurezza, è stata firmata dal sindaco di Montebelluna, Marzio Favero, un'ordinanza che prevede lo spostamento del mercato agricolo, in questo periodo di emergenza, da piazza Negrelli dove abitualmente viene svolto, a piazza Largo X Martiri.

Si tratta di una location che già nel periodo del Palio del Vecchio Mercato a settembre viene impiegata per ospitare il mercato agricolo. La scelta di spostare il mercato consentirà non solo di garantire l’adeguato distanziamento, ma anche la separazione tra la via di accesso e quella di uscita. A garantire il rispetto degli accessi e della distanze ci saranno i volontari della Protezione civile.