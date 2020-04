Fase 2: da martedì riparte il mercato di Busta

Dalla giornata di domani mattina, martedì 28 aprile, riprenderà il mercato di Busta a Montebelluna. I volontari del Comitato civico saranno presenti per agevolare le operazioni di accesso e sorvegliare sul rispetto delle regole di sicurezza. Il Comune di Montebelluna sta studiano il Piano per riaprire anche il mercato principale per il giorno mercoledì 6 maggio limitatamente ai banchi alimentari.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.