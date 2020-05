Oderzo, torna il mercato in centro storico: «Assetto rivoluzionato»

Il mercato di Oderzo è stato stravolto dall'emergenza Coronavirus. Durante il lockdown era avvenuto lo spostamento dal centro storico all'area del Foro Boario di Via Donizetti, accessibile solo in auto. Da mercoledì 20 maggio però il mercato all'aperto potrà tornare nella sua sede storica per la gioia di molti opitergini. L'annuncio è arrivato, via Facebook, dal sindaco Maria Scardellato che ha annunciato importanti novità per il nuovo mercato che si appresta a riportare le bancherelle in paese.

Per consentire il distanziamento tra le persone, l’ufficio Commercio ha riorganizzato la collocazione di tutte le bancarelle, distanziandole e creando delle aree “polmone”. Per fare questo è stato necessario occupare più vie e più piazze rispetto a quelle consuete. In particolare, prima delle ore 6 di mercoledì mattina, sarà necessario spostare le auto dai parcheggi di: via Garibaldi, tra via Luzzatti e via Mazzini; in tutta l’area di Piazzale della Vittoria, da via Mazzini a Via Monte Grappa e in via Mazzini dal civico 32 a via del Bersagliere.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La Polizia locale, aiutata dalla Protezione civile, per mercoledì 20 maggio ha organizzato un sistema di controllo in collegamento radio, sia negli ingressi principali, sia all’interno del mercato. Se dovesse rendersi necessario, gli accessi potranno essere scaglionati. Il sindaco di Oderzo, Maria Scardellato ha dato l'annuncio della riapertura del mercato via Facebook con queste parole: «Non smetterò mai di ringraziare l'architetto Plumitallo, il Comandante Marchesin e i loro collaboratori e i volontari della Protezione Civile per l’immane lavoro che hanno fatto in tutto questo periodo e, in particolare, per aver reso possibile, non appena le leggi ce lo hanno consentito, l’apertura in sicurezza dei mercati, prima quello alimentare in Foro Boario e ora quello generale in centro storico. Chiedo la massima collaborazione da parte dei commercianti e da parte dei clienti. Siamo prudenti, rispettosi e controllati. Impegniamoci di più perché possano lavorare tutti .