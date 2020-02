Coronavirus, confermato il mercato settimanale di Oderzo

Nella settimana segnata dalla chiusura di tutte le attività di aggregazione pubblica in Veneto, il sindaco di Oderzo ha deciso che il mercato settimanale previsto per il Mercoledì delle ceneri, 26 febbraio, si svolgerà regolarmente.

Una decisione annunciata dal primo cittadino attraverso la sua pagina Facebook spiegando che il mercato, non essendo menzionato nell'ordinanza regionale tra gli eventi da sospendere, potrà svolgersi regolarmente così come resteranno aperti per tutta la settimana bar, pizzerie, ristoranti, negozi e centri commerciali. Un annuncio importante che conferma l'importanza del mercato opitergino. D'altro canto non va dimenticato che un evento del genere è in grado di attrarre centinaia di persone tra le vie del paese. A chi sostiene che la decisione possa andare in direzione opposta rispetto all'ordinanza regionale firmata domenica dal Governatore Zaia, Maria Scardellato ha spiegato che il decreto prevede la sospensione di tutte le manifestazioni che comportano affollamento, escluse però le attività lavorative perché, essendo in una zona dove non ci sono casi di contagio acclarati, non si ritiene di dover bloccare tutte le attività lavorative. Il mercato di Oderzo richiama ogni mercoledì decine di espositori che quindi non avranno nessun danno lavorativo potendo esporre i loro prodotti anche questa settimana.

«Faccio appello al buon senso di tutti e chiedo, senza allarmismo ma con prudenza, di evitare i posti affollati e di rispettare al massimo le regole di comportamento individuale indicate nell’ordinanza. Vi chiedo di comprendere la necessità di queste misure perché il tasso di mortalità dei contagiati da questo virus è basso ma la contagiosità, anche da soggetti asintomatici, è elevata e quindi se si diffonde senza controllo, va a colpire i soggetti più deboli» conclude il sindaco. A Oderzo le scuole di ogni ordine e grado resteranno chiuse fino al 1 marzo così come le discoteche, i locali notturni, il cinema, il teatro e le strutture sportive pubbliche. Sospese le visite ai pazienti delle case di riposo.