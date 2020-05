Mercato "blindato" a Treviso: regole rispettate tra i banchi e cittadini soddisfatti

«E' bellissimo rivedere tutti i cittadini nella quotidianità, con guanti e mascherina. Bravi!». Con queste parole il sindaco di Treviso, Mario Conte, ha voluto salutare tutti coloro che, diligentemente e nel rispetto delle linee guida regionali e comunali, si sono recati martedì mattina al tradizionale mercato cittadino di piazzale Burchiellati. «Mi ha fatto molto piacere tornare a vedere in piazza anche gli ambulanti del vestiario - continua il primo cittadino trevigiano - Ho poi trovato in tutti molta allegria e felicità per la riapertura totale del mercato qui in centro storico. Abbiamo a lungo parlato con i cittadini e i commercianti e, proprio grazie ad alcune loro osservazioni, già nelle prossime ore metteremo a punto una piccola modifica per quanto concerne gli ingressi e le uscite. D'altronde quello di oggi era un test sul campo. Devo comunque ringraziare chi era presenta stamane al mercato per aver rispettato le norme sul distanziamento e sull'uso di guanti e mascherina, soprattutto gli anziani che hanno capito fin da subito il motivo di questi accorgimenti tecnico-sanitari in questa fase transitoria. Quindi, bentornato al mercato e continuiamo tutti così! Alla fine è un altro passo verso quella normalità che tutti quanti vogliamo con grande forza».

Anche gli stessi cittadini sono rimasti favorevolmente sorpresi da questa riapertura del mercato cittadino, in totale tranquillità e senza disagi, tanto che sui social Dino scrive: «Complimenti sindaco. Stamattina sono stato al mercato e la situazione mi ha favorevolmente impressionato per l'ordine con il quale sono state sistemate le bancarelle e disciplinato il transito dei pedoni. Bravi! E grazie ai volontari, credo, della protezione civile». Nicoletta, invece, commenta così: «Oggi sono andata finalmente al mercato, ho visto tutti rispettosi. Un grandissimo ringraziamento agli alpini che con gentilezza e simpatia fanno i controlli delle entrate e delle uscite. Come sempre sono una risorsa preziosa». Così, infine, Daniela: «Bravi i trevigiani, tutti ordinati e niente assembramenti...Siamo mitici».

