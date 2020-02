Una Mercedes elettrica davanti al municipio ma l'evento salta per il Coronavirus

A causa degli ultimi provvedimenti adottati sia dal Ministero che dalla Regione Veneto per andare a contenere l’eventuale diffusione del Coronavirus, l’amministrazione comunale di Mogliano Veneto è stata costretta a rinviare a data da destinarsi l’evento previsto in piazza Caduti per la sensibilizzazione dei cittadini sull'utilizzo della mobilità elettrica.

Una giornata dedicata all'informazione sui benefici dell’utilizzo di autovetture elettriche, ai test drive e all'esposizione di veicoli elettrici anche della micro mobilità, orientate a informare e sensibilizzare i Cittadini all'attenzione verso il clima, l’ambiente e l’inquinamento, proiettando il cittadino in una realtà di mobilità green. Resterà in piazza Caduti per una settimana un box in vetro contenente un veicolo elettrico al 100% per poter comunque, anche in un momento di stallo come questo, dare la possibilità ai Moglianesi di conoscere le caratteristiche e i vantaggi di una mobilità green. Il box non è assolutamente finalizzato alla vendita. Secondo la Delibera di Giunta 52/2020, con espresse finalità di sensibilizzazione, è stato temporaneamente allestito questo box che si inseriva nel contesto degli eventi in concomitanza col Carnevale, tanto è vero che è stata poi aggiunta una nota dal Corpo di Polizia locale che, viste le nuove disposizioni del Ministero della Salute e della Regione, vieta qualsiasi forma di assembramento ed evento ad esso collegato.