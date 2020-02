Scuola primaria di Merlengo, lavori in corso sulla copertura

Il Comune di Ponzano sta eseguendo in questi giorni una manutenzione straordinaria sulla copertura della scuola primaria di Merlengo (Caterina Galvan) a seguito di una infiltrazione nei locali della biblioteca posta sopra la palestra. L'intervento che era stato programmato a metà dicembre è in corso di esecuzione ora. L'intervento costerà alle casse comunali 21960 euro. L'intervento si è reso necessario per il ritiro della guaina in PVC posto sul tetto della palestra tanto da creare uno stacco consistente rispetto al muretto perimetrale. Nonostante la zavorra costituita dal ghiaino la guaina si è staccata in più punti e lacerandosi ha costretto l'ufficio tecnico e l'assessorato ai lavori pubblici e quindi il Comune a correre al riparo.

Intervento minore invece per il plesso di Paderno nel quale si sta intervenendo per la pulizia delle gronde e la realizzazione di due troppo pieni per aiutare il regolare deflusso dell'acqua nella parte più vecchia del plesso. Anche in questo caso verranno rifatti alcuni rapezzi di guaina. Costo euro 1830 euro. L'affidamento con determina 619 del 20/12/2019 è stato fatto alla ditta Copertekno di Paese.