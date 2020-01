Epifania, il Vescovo celebra in Duomo la messa con gli immigrati cattolici

Messa molto partecipata lunedì 6 gennaio in Duomo a Treviso per la solennità dell'Epifania. Le comunità dei fedeli immigrati cattolici hanno animato la celebrazione in cattedrale officiata dal vescovo Michele Tomasi. Diverse le autorità locali che hanno partecipato. Tra i banchi come il sindaco della città Mario Conte e il prefetto Maria Rosaria Laganà. Al termine della cerimonia i festeggiamenti sono proseguiti nella palestra della chiesa Votiva, con le comunità dei fedeli cattolici immigrati e il vescovo Michele che ha assistito con piacere agli spettacoli preparati dai bambini insieme ai genitori accorsi in gran numero sugli spalti.