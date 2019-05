Si è spento don Walter Cusinato, fondatore di Iusve

È mancato la sera di sabato 4 maggio, a 83 anni, il professor don Walter Cusinato. Era stato fondatore agli inizi degli anni Novanta, nell'isola di San Giorgio, dell'Isre, da cui successivamente è nato, nel 2004, l’istituto universitario salesiano di Venezia (Iusve). Ne danno notizia il direttore di Iusve, don Nicola Giacopini, e il preside Arduino Salatin, esprimendo grande dolore per la perdita: «Siamo a lui riconoscenti - scrivono - per la lungimiranza di pensiero, la professionalità e l’operosità instancabile sempre svolta in spirito salesiano, a beneficio di migliaia di giovani, docenti ed Istituzioni pubbliche e private di tutto il Veneto».

Profondo conoscitore del mondo scolastico e della formazione dei formatori, è stato preside alla scuola salesiana Astori di Mogliano Veneto e al liceo salesiano di Pordenone: grazie anche alla sua laurea in Ingegneria, ha sperimentato, tra i primi in Veneto, proficue innovazioni didattiche e laboratoriali in ambito meccatronico, in collegamento con numerose aziende di settore. Ha ricoperto numerosi ruoli di responsabilità: primo presidente Isre, segretario generale Iusve, fondatore e direttore del Dipartimento di comunicazione. Il funerale si terrà mercoledì 8 maggio presso la parrocchia di Riese Pio X, suo paese natale, alle ore 15.30.