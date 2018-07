Meteo, da domenica tornano i temporali in Veneto

TREVISO In riferimento alle previsioni meteo, il Centro Funzionale Decentrato della Regione del Veneto, al fine di garantire un monitoraggio costante della situazione e la massima prontezza operativa del Sistema di Protezione Civile, ha dichiarato su tutto il territorio regionale, dalle ore 24:00 di oggi alle ore 08:00 di martedì 17 luglio, lo stato di attenzione (da riconfigurare, a livello locale, in fase di preallarme/allarme, a seconda dell’intensità dei fenomeni) per eventuali situazioni di criticità idrogeologica dovute a forti temporali, con possibili fenomeni localmente intensi (forti rovesci, grandinate, raffiche di vento).

Nell’avviso si precisa che permane la fase operativa di attenzione dichiarata ieri per il pomeriggio di oggi per le zone VENE-A (Belluno) – Alto Piave; VENE-H (Belluno e Treviso) – Piave Pedemontano; VENE-B (Vicenza, Belluno, Treviso, Verona) – Alto Brenta – Bacchiglione – Alpone; VENE-C (Verona) – Adige-Garda e Monti Lessini.

Questo il tempo previsto dall’ Arpav: sabato 14 pomeriggio/sera: nuvolosità cumuliforme in aumento fino a cielo parzialmente nuvoloso o nuvoloso dapprima sui monti e poi anche sulla pianura a partire dalle zone pedemontane. Piovaschi/rovesci/temporali interesseranno in modo sparso la montagna e in modo locale la pedemontana vicentino-trevigiana. Sui monti localmente temporali intensi. Le temperature rispetto a venerdì e alla norma saranno più alte, in modo leggero o moderato.

domenica 15: di notte e al primo mattino cielo parzialmente nuvoloso o nuvoloso, nel corso della mattinata nuvolosità in diminuzione fino a cielo sereno o poco nuvoloso, tra il pomeriggio e la sera nuvolosità cumuliforme in aumento fino a cielo parzialmente nuvoloso o nuvoloso dapprima sui monti e poi anche sulla pianura a partire dalle zone pedemontane; fino all’alba probabilità medio-alta (50-75%) per vari piovaschi/rovesci/temporali; nel corso della mattinata cessazione delle piogge. Dal pomeriggio in montagna probabilità medio-alta (50-75%) per piovaschi, rovesci e temporali sparsi, su pedemontana e zone limitrofe probabilità bassa (5-25%), altrove assenti; temperature in calo, anche sensibile nelle ore diurne; valori prossimi alla media; venti sulla pianura in prevalenza deboli con direzione variabile, sulla costa e in prossimità dei rilievi a regime di brezza, in alta montagna deboli o moderati da nord-ovest; mare calmo o poco mosso.

lunedì 16 luglio: spesso nuvoloso, sulla pianura fino al mattino alternanza di nuvole e rasserenamenti; precipitazioni: sui monti probabilità alta (75-100%), sulla pianura probabilità medio-bassa (25-50%) fino al mattino e medio-alta (50-75%) dal pomeriggio; ci saranno vari piovaschi/rovesci/temporali, più probabilmente nella seconda metà di giornata. Temperature in calo, anche sensibile dal pomeriggio, con minime a tarda sera.