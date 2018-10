La Mezza di Treviso: modifiche al traffico e ai mezzi pubblici in città

Mobilità di Marca informa che domenica 14 Ottobre 2018 si svolgerà la manifestazione “Treviso Half Marathon”, pertanto, a causa delle modifiche alla viabilità, dalle ore 9 alle14, i servizi subiranno le seguenti modifiche:

SERVIZIO URBANO TREVISO

Tutte le linee saranno deviate sul Put servendo le fermate. Inoltre, i percorsi e i servizi di alcune linee verranno così modificati:

Linea 1 Servizio sospeso nella tratta Stazione Fs-Carità, in entrambe le direzioni, dalle ore 09.40 alle ore 13.10. Ultima corsa regolare da Carità ore 09.00, da Treviso ore 09.10. Prima corsa da Treviso ore 13.10, da Carità ore 13.00. Servizio regolare nella tratta Stazione Fs- Ospedale.

Linea 3 Servizio sospeso dalle ore 09.10 alle ore 13.10. Ultima corsa da Silea ore 08.49, da Treviso ore 08.23. Prima corsa da Treviso ore 13.10, da Silea ore 13.49.

Linea 6 Percorso regolare. Solo la corsa in partenza da Stazione Fs delle ore 09.40 raggiunge l’aeroporto per tangenziale non servendo il Put, piazzale Pistoia e San Giuseppe.

Linea 7 Corse limitate a via T. Salsa dalle ore 09.45 alle ore 12.45. Percorso regolare da Stazione Fs-S. Zeno. Ultima corsa da Treviso per S.Artemio-Provincia ore 08.45- da S.Artemio-Provincia ore 09.12. Prima corsa da Treviso ore 12.45- da Provincia ore 13.12.

Linea 10 Servizio sospeso dalle ore 09.40 alle ore 12.40. Ultima corsa da Carbonera (Pezzan) ore 08.12, da Treviso ore 08.40. Prima corsa da Treviso ore 13.40- da Carbonera (Pezzan) ore 13.13.

SERVIZIO EXTRAURBANO

Linea 104 non transita su viale IV Novembre, via Postumia/ Lanzago, raggiungerà la Postumia dalla tangenziale.

Linea 120 non transiterà per per la statale 13 nel tratto viale Vittorio Veneto/viale Felissent, ma riprenderà il percorso regolare dalla rotonda con viale della Repubblica. A causa della manifestazione prevista saranno possibili alcuni ritardi sulle varie linee. Orari e percorsi possono subire variazioni non imputabili a Mom. Tutti gli aggiornamenti su eventuali modifiche saranno pubblicati sul sito www.mobilitadimarca.it, sul canale Telegram Mom Servizio Clienti, su Facebook e Twitter.

Nella giornata di venerdì 12 ottobre inoltre, il sindaco Conte ha inaugurato all'hotel Maggior Consiglio, l’Expo della Mezza di Treviso. Al suo fianco, al momento del taglio del nastro, l’assessore allo sport, Silvia Nizzetto, il comandante della compagnia dei carabinieri di Treviso, Stefano Mazzanti, e l’organizzatore della mezza maratona, Salvatore Bettiol. L’ex campione azzurro ha consegnato il pettorale di gara a Conte e il sindaco ha confermato che, a dispetto di un piccolo infortunio domestico, domenica sarà regolarmente al via della mezza maratona. E’ così iniziato l’afflusso degli atleti per il ritiro del pettorale e del pacco gara. Aperto anche ad aziende ed eventi legati al mondo sportivo, a partire da Diadora, partner tecnico dell’evento, il centro espositivo della Mezza di Treviso rimarrà aperto per tutto il pomeriggio di venerdì 12 ottobre, sino alle 20, e sabato 13 ottobre, dalle 9 alle 19.