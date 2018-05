Milena Vukotic a Miane presenta un libro sul Maestro Jean Antiga

MIANE Ci sarà anche Milena Vukotic, nipote della grande virtuosa del pianoforte Gemma Luziani, domenica 3 giugno alle 18.30 all’auditorium di Miane per la presentazione del libro “Giovanni Antiga e le sue celebri amicizie” curato dal dottor Andrea Bayou (ingresso libero). Assieme alla Vukotic e all’autore del testo, presenzieranno all’evento la violinista Elena Varago e la pianista Loretta Franceschi-Andrea Bayou; presenterà la serata il prof. Mario Ballotta.

Giovanni Jean Antiga nacque nel 1878 a Miane e morì a Nizza nel 1960. Nella sua lunga vita artistica come pianista ebbe il titolo di istruttore della Pubblica Istruzione e Grande Ufficiale dell’Accademia Nazionale di Parigi. Nel 2016 la famiglia Antiga di Nizza ha donato il suo pianoforte al Comune di Miane in modo che i ragazzi che frequentano la scuola di musica locale possano appassionarsi a quest’arte. Da qui l’idea di concretizzare uno spazio rievocativo permanente nel teatro di Miane che espone le immagini più significative della carriera artistica del maestro. In questi ultimi due anni la mostra si è arricchita con nuove immagini, che hanno stimolato la necessità di produrre un nuovo libro che raccoglie il patrimonio artistico del musicista.