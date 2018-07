Corridore danese sceglie l'ospedale di Conegliano per farsi operare dopo una caduta

CONEGLIANO Voleva essere certo di poter tornare in sella prima possibile e in perfette condizioni: per farsi operare Mikkel Frolich Honorè, corridore professionista nazionale danese, ha scelto l’Unità Operativa di Ortopedia dell’Ospedale di Conegliano, Centro di riferimento dell’Ulss 2 per la chirurgia della mano. Honorè aveva riportato una frattura dello scafoide a seguito di una caduta durante il Giro Internazionale a tappe della Val D’Aosta.

“Ho provato a continuare a correre, nonostante la frattura, ci sono riuscito per due tappe ma poi ho dovuto ritirarmi - spiega Honorè - All’Ospedale di Conegliano ho potuto riscontrare di persona che la sanità trevigiana è di assoluta eccellenza: al Santa Maria dei Battuti ho trovato, oltre a grandissima competenza, anche umanità, interesse, sostegno da parte di tutti indistintamente e comprensione delle esigenze. Un ringraziamento speciale va, oltre che al primario Melchior, anche a tutto lo staff, dai medici al personale infermieristico, a quello amministrativo”. “Ringrazio l’équipe di Ortopedia dell’Ospedale di Conegliano che sta lavorando molto bene, in sinergia con le équipe degli altri Distretti”, ha sottolineato il direttore generale, Francesco Benazzi.