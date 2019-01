Malattia rara e incurabile: mamma trevigiana muore a soli 55 anni

Un altro splendido sorriso di una mamma trevigiana si è spento troppo presto. Nelle scorse ore Milva Musacchio è venuta a mancare all'affetto dei suoi cari a soli 55 anni d'età. Ad ucciderla una malattia rara e incurabile contro cui stava lottando da un paio d'anni.

Un lutto che ha lasciato senza parole la comunità di Oderzo, dove molte persone conoscevano Milva in quanto figlia di Raffaele Musacchio, ex consigliere comunale e funzionario dell'ufficio di collocamento. Dopo il diploma in ragioneria, aveva lavorato nello studio del commercialista Filipozzi mentre, in tempi più recenti, aveva trovato lavoro in una ditta di Negrisia. Solare e sempre disponibile ad aiutare il prossimo, Milva si era sposata con Maurizio Rocco e la coppia aveva avuto un figlio, Mattia, oggi iscritto all'università. Amata da tutti quelli che l'avevano conosciuta per il suo inconfondibile sorriso, Milva non è riuscita a vincere la sua lotta contro una malattia rara e invalidante che non le ha lasciato alcuna via di scampo. I funerali saranno celebrati venerdì 25 gennaio, alle ore 15, nel duomo di Oderzo. Oltre al marito Maurizio e al figlio Nicola, Milva lascia il fratello Nicola, le cognate Renata, Nadia con Emilio e i parenti tutti. Per volere dei familiari le offerte che saranno raccolte durante il funerale saranno devolute in beneficenza all'associazione Save the children.