Autonomia, professore napoletano minaccia Zaia: «Gli tagliamo la testa»

Nelle ultime ore il Governatore del Veneto, Luca Zaia, è finito al centro di un duro attacco da parte di Massimo Villone, noto costituzionalista dell'Università Federico II di Napoli che lo ha invitato in Campania a fare il Governatore salvo poi dire che, se non riuscirà a responsabilizzare i napoletani sulla questione autonomia, «bisognerà portarlo in Piazza Mercato e tagliarli la testa».

Parole che hanno scatenato un vero e proprio pandemonio tra le due regioni. «Sono sicuro che tutti i napoletani respingeranno con forza queste dichiarazioni gravissime - ha scritto il sindaco di Treviso, Mario Conte, sulla sua pagina Facebook - L'Autonomia è una battaglia dei veneti, ma diventerà anche una battaglia dei fiorentini, dei napoletani...di tutti». Quello del primo cittadino di Treviso è stato solo uno dei tantissimi messaggi di sostegno e vicinanza arrivati in queste ore al Governatore del Veneto dopo le minacce subite. Piazza Mercato a Napoli deve la sua fama alle numerose esecuzioni capitali di cui è stata teatro tra cui quella di Masaniello, il rivoluzionario che provato ad opporsi al Governo dell'epoca. Il riferimento del professor Villone, da sempre contrario all'autonomia delle Regioni, era quindi chiaramente provocatorio nei confronti del Governatore veneto. La polemica, per il momento, resta accesissima e rischia di avere un ruolo molto importante sugli sviluppi futuri della questione Autonomia.