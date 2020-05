Mini Cuccioli “Raccontiamo la Salute”: ecco i cartoni in versione LIS de Gli Alcuni

La Regione del Veneto-Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria e la ULSS 3 Serenissima- Dipartimento di Prevenzione nell’ambito dell’iniziativa “Raccontiamo la Salute #iorestoacasa” hanno affidato a Gruppo Alcuni la realizzazione di tre brevi cartoni animati che invitano i più piccini a rimanere in casa, suggerendo modi creativi e divertenti per passare il tempo. In un momento in cui l’imperativo per i più piccoli è ancora quello di rimanere il più possibile a casa per superare l’emergenza sanitaria, si è deciso di coinvolgere maggiormente anche i bambini sordi offrendo loro la possibilità di vederli nella versione LIS (Lingua dei Segni Italiana). Questa versione è stata realizzata a cura della cooperativa sociale Blhyster e ENS Belluno con il patrocinio del Comune di Belluno. Francesco Santin, presidente di Blhyster, spiega: “La cooperativa sociale Blhyster opera a Belluno nell'ambito delle politiche giovanili, gestisce un progetto di housing sociale e opera più in generale nei servizi educativi, avendo un'attenzione particolare alla LIS, su cui lavora in stretta sinergia con l'ENS, l'ente nazionale sordi e con il quale è nata l'idea di questa traduzione. I tre video sono interpretati da Andrea Burgio, sordo segnante. La sua partecipazione conferma l'importanza del coinvolgimento diretto delle persone sorde nell'erogazione dei servizi in LIS. Lo sportello ‘Ci segniamo’, nato nell'emergenza sanitaria, vuole favorire la partecipazione attiva delle persone sorde e questo ne è un ottimo esempio”.

