Miss Ciclismo 2019: la trevigiana Isabella Tonini è in finale

La prima prefinale nazionale tenutasi al RistòPizza De Sica di Mazzano, in provincia di Brescia, ha assegnato i primi cinque lasciapassare per la finalissima di Miss Ciclismo in programma il prossimo 29 novembre. Miss Ciclismo è un concorso di bellezza nazionale giunto alla sua quindicesima edizione riservato alle ragazze che utilizzano la bicicletta anche a livello non agonistico.

Nella serata di prefinale, presentata da Barbara Martini, la giuria presieduta da Alessandro Rodella, titolare di Pompea, ha votato le miss in tre differenti tenute: casual, abito elegante e costume. Le ragazze sono state suddivise in quattro gruppi e al termine di queste tre sfilate le più votate di ciascun gruppo sono approdate direttamente alla Finale. La trevigiana di Volpago del Montello Isabella Tonini ce l’ha fatta e ha così conquistato l’ambita canotta con consente l’accesso alla finale di Miss Ciclismo 2019. Isabella ha 23 anni ed è una hostess congressuale che si descrive come determinata, solare e ambiziosa ed il suo sogno è quello di diventare direttrice di una catena di hotel.

Con Isabella hanno raggiunto la finale anche Andrea D’Auria di Erba (CO), Ana Trocin di Botticino (BS), Lucrezia Veronesi di Lido degli Estensi. e Greta Vianelli di Castelmella (BS). «Miss Ciclismo è un concorso a cui sono molto legata, sono stata in finale sia nel 2016 sia nel 2017. Stasera la concorrenza era di assoluto livello, essere dunque riuscita ad accedere alla finale non può che rendermi molto felice»: ha dichiarato Isabella subito dopo la proclamazione. Sabato prossimo alla Bussola di Cittiglio ultima prefinale nazionale con l’assegnazione degli ultimi posti in palio per la finalissima del 29 novembre prossimo quando le bellissime miss, davanti ai migliori campioni del ciclismo, si contenderanno il titolo di quindicesima Miss Ciclismo.