Miss Ciclismo: a Desenzano del Garda si eleggono 6 finaliste, in gara una trevigiana

Sarà lo storico “Sesto Senso” di Desenzano del Garda(BS) il teatro della seconda delle tre Prefinali Nazionali di Miss Ciclismo che condurrà dritti verso la finalissima del 9 dicembre prossimo. Con cinque bellissime già in finale poiché qualificate a Cittiglio (VA) due settimane fa, sabato sera saranno altre sei le miss che otterranno il lasciapassare per la finale che decreterà Miss Ciclismo 2018. La serata, organizzata da Alove Events e presentata da Barbrara Martini, prevederà come al solito tre uscite: in abito casual, in abito elegante e in costume.

Tra le partecipanti di questa sera anche una ragazza della provincia di Treviso, si tratta di Arianna Bellio. Arianna ha 21 anni ed è di Castagnole di Paese, è una ex ciclista agonista e ora lavora come fotomodella e svolge l’attività di giudice di gara nelle gare ciclistiche. Arianna dice di essere solare, ambiziosa e testarda ed il suo sogno è di trovare un lavoro che la gratifichi sempre e diventare un buon giudice di gara. Appuntamento dunque per questa sera, 24 novembre, al “Sesto Senso” di Desenzano per scoprire i nomi di altre sei finaliste, mentre il cast completo sarà svelato venerdì 30 novembre dopo la terza e ultima prefinale in programma a Civitavecchia in provincia di Roma.