Mister Italia Veneto: la finale alla discoteca Odissea

Sarà la celebre Discoteca Odissea di Spresiano ad ospitare sabato 24 agosto la Finale Regionale di Mister Italia 2019. Dopo varie selezioni effettuate in lungo e in largo nel Veneto i concorrenti si contenderanno il titolo di Mister Italia Veneto e gli altri titoli collegati al celebre concorso nato nel 1983 e collegato ai maggiori concorsi mondiali quali Mister Mondo, Mister Universo e altri ancora.

I concorrenti si presenteranno alla giuria e al pubblico presente in abito elegante e in costume da bagno ufficiale di Marco Calandra.it. La manifestazione, organizzata dall’agente regionale di Mister Italia Antonella Accademy Agency e dal suo staff, avrà inizio alle ore 21.30 e sarà presentata da Katia Riparelli e Riccardo Pagan. Ad occuparsi per conto della Wella del look e dei capelli dei concorrenti lo staff del salone di Nicola Girotto parrucchiere. Oltre alla fascia di Mister Italia Veneto che andrà al primo classificato, le fasce in palio sono: Mister #Millennial Cotonella, Mister Boy Italia Wella, Mister Fitness, Mister Cinema e Mister Eleganza. I primi classificati accederanno di diritto alla Finale Nazionale che si terrà a Lignano Sabbiadoro (UD) a settembre. Partner di Mister Italia, sono Sting occhiali da sole, Barachini scarpe, Wella prodotti per i capelli, Cotonella Uomo azienda di intimo e Marco Calandra partner tecnico per i costumi da gara. Per coloro che già vogliono iscriversi per la prossima stagione farlo gratuitamente scrivendo a veneto@misteritalia.orgoppure telefonando al 331.8418444