Mogliano festeggia il centenario del 4 Novembre

Domenica 4 novembre si festeggerà anche a Mogliano Veneto il centesimo anniversario della fine della grande guerra, nella giornata nella quale si uniscono anche le celebrazioni dell'unità nazionale e della festa delle forze armate.

A Mogliano il programma delle celebrazioni, promosse dall’amministrazione comunale in collaborazione con il gruppo musicale Città di Mogliano e le associazioni combattentistiche e d’arma, prevede la deposizione di corone ai monumenti delle frazioni (8.30 Bonisiolo, 8.45 Zerman, 9.00 Campocroce, 10.00 Cippo via Ragazzi del ’99, con commemorazione, 10.20 Cimitero centrale, 10.40 Sala consiliare del Municipio), l’alzabandiera alle 10.45 in Piazza Caduti, con l’intervento del sindaco, Carola Arena, con deposizione di corone ai monumenti e l’interpretazione dell’Inno di Mameli e dell’Inno del Piave da parte del gruppo musicale Città di Mogliano, cui seguirà la visita alla mostra Mappe in Guerra, allestita presso il centro sociale. Alle 16 l’ammainabandiera concluderà le celebrazioni.