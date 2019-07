"Miss Mamma Italiana 2020": sul podio una mamma di Mogliano Veneto

Dopo soltanto una settimana, dall’elezione di “Miss Mamma Italiana 2019”, che ha visto vincitrice la bella 42enne padovana Emanuela Bonamin, sono ripartite in tutta Italia le selezioni per l’edizione di “Miss Mamma Italiana 2020”, concorso nazionale di bellezza e simpatia giunto quest’anno alla sua 27° edizione, curato dalla Te.Ma Spettacoli di Paolo Teti (ideatore e Patron del Concorso) e riservato a tutte le mamme aventi un’età tra i 25 ed i 45 anni, con fascia “Gold” per le mamme dai 46 ai 55 anni e fascia “Evergreen” per le mamme con più di 56 anni. “Miss Mamma Italiana” sostiene “Arianne” Associazione Nazionale Onlus per la lotta all’Endometriosi, una malattia progressiva ed invalidante, ancora poco conosciuta, che colpisce 3 milioni di donne italiane in età fertile.

Al “Vigorantino” di Vigodarzere, si è svolta la prima selezione valevole per l’elezione di “Miss Mamma Italiana 2020”. Le mamme partecipanti, oltre a sfilare in passerella con abiti eleganti, hanno sostenuto una prova di abilità come cantare, ballare, illustrare ricette gastronomiche, cimentarsi in esercizi ginnici ed in prove creative ed artistiche, coinvolgendo il marito o i figli.

La giuria, presieduta dal Sindaco della Città, l’Onorevole Adolfo Zordan, ha proclamato vincitrice della selezione ANALICE ZANONI 33 anni, animatrice, di Brugine (PD), sposata con Maurizio Rostellato e mamma di Evelyn, Guilherme ed Annabella, di 17, 10 e 4 anni. Analice è una bella e simpatica mamma con gli occhi marroni e i capelli neri, con la passione per il ballo.

La fascia “Miss Mamma Italiana GOLD”, riservata alle mamme dai 46 ai 55 anni, è andata a BARBARA CIUCCIARELLI, 47 anni, centralinista, di Vigodarzere (PD), mamma di Gianmaria di 6 anni; mentre la fascia “Miss Mamma Italiana EVERGREEN”, riservata alle mamme con più di 56 anni, è andata a EDY MESTRINER, 68 anni, commerciante, di Tezze sul Brenta (VI), mamma di Davide ed Ermanno, di 48 e 44 anni.

Queste le altre mamme premiate, che si sono aggiudicate il pass di accesso per le Pre Finali Nazionali anno 2020:

◦ “Miss Mamma Italiana Damigella d’Onore” VINCENZA RIGHETTI, 36 anni, insegnante di inglese, di Marostica (VI), mamma di Joshua, Samuel e Matthias, di 17, 8 e 6 anni;

◦ “Miss Mamma Italiana Solare” KETTY MIOZZO, 39 anni, educatrice di asilo nido, di Altavilla Vicentina (VI), mamma di Ester di 6 anni;

◦ “Miss Mamma Italiana Glamour” IRINA MINDRU, 34 anni, infermiera, di Vigonza (PD), mamma di Sara e Daria, di 14 e 12 anni;

◦ “Miss Mamma Italiana Fashion” MAURA BOZZA, 44 anni, cameriera, di Cervarese Santa Croce (PD), mamma di Stephan di 17 anni;

◦ “Miss Mamma Italiana Gold Sorriso” MARIA ELENA FERREIRA, 50 anni, pasticcera, di Cavazzale (VI), mamma di Deivson, Renata e Luna, di 30, 13 e 9 anni;

◦ “Miss Mamma Italiana Gold Radiosa” ANGELA PANDOLFO, 54 anni, impiegata, di Mogliano Veneto (TV), mamma di Stefania di 35 anni;

◦ “Miss Mamma Italiana Evergreen Romantica” MARILENA PESCE, 60 anni, infermiera, di Camposampiero (PD), mamma di Meri di 41 anni;

◦ “Miss Mamma Italiana Evergreen Arianne” PATRIZIA MODENA, 58 anni, infermiera, di Conselve (PD), mamma di Luca e Sara, di 33 e 29 anni e delle gemelle 25enni Marina e Veronica.

L’evento è stato presentato da PAOLO TETI ideatore e Patron del concorso e da BARBARA SEMERARO “Miss Mamma Italiana Sponsor Top 2016”.

Ospiti d’onore, la cantante DANIELA VALLICELLI e le Madrine di “Miss Mamma Italiana”, ovvero mamme vincitrici di fascia nazionale delle passate edizioni del concorso, capitanate da EMANUELA BONAMIN la neo eletta “Miss Mamma Italiana 2019”.