Mogliano, da lunedì 6 agosto la rassegna del cinema all’aperto

MOGLIANO VENETO Al via da lunedì 6 agosto, per poi proseguire fino a giovedì 30, l’attesa rassegna del cinema all’aperto in Piazzetta del Teatro. Sono 17 i film in programma, per un mese dedicato agli appassionati del grande schermo. “L’estate al cinema” è come di consueto a cura del Cinema Teatro Busan ed è parte del cartellone di Metropolis, la rassegna degli appuntamenti estivi promossa dall’Amministrazione comunale. Primo appuntamento il 6 agosto con una proiezione speciale: il cult movie The Blues Brothers di John Landis, ad ingresso gratuito. Un’iniziativa speciale è inoltre in programma per Lovers, ultimo film in calendario giovedì 30 agosto, con la presenza del regista Matteo Vicino e dell’attrice protagonista Margherita Mannino. Il prezzo del biglietto è di € 5. La Biglietteria in Piazzetta Teatro apre 30 minuti prima dell’inizio dei film. In caso di maltempo a spettacolo iniziato, non sarà possibile rimborsare i biglietti. Info: www.cinemabusan.it - gestione.busan@gmail.com - cell: 3341658994

“L’ESTATE AL CINEMA” 2018 – PROGRAMMA

The Blues Brothers

Lun 06/08 - ore 21.00

Speciale film gratuito

Un film di John Landis.

Con Dan Aykroyd, John Belushi, Kathleen Freeman, James Brown, Henry Gibson, Carrie Fisher. USA, 1980, Musicale, durata: 133 min.



Per procurarsi i 5.000 dollari necessari per pagare le tasse arretrate dall’orfanotrofio in cui sono cresciuti, e scongiurarne così la chiusura, due fratelli decidono di riunire tutti i vecchi componenti della loro band musicale. Ma non è semplice avere successo e gli artisti ne combinano di tutti i colori.

“Grandioso e validissimo spettacolo comico musicale. Lo spettacolo è indubbiamente riuscito nelle musiche (con la presenza di molti divi) nella grandiosità delle scene d’azione, nell’efficacia degli aspetti umoristici.” (‘Segnalazioni cinematografiche’, vol. 90, 1981).

The Post

Mar 07/08 - ore 21.00

Un film di Steven Spielberg.

Con Meryl Streep, Tom Hanks, Sarah Paulson, Bob Odenkirk.

USA, 2018, Drammatico, durata: 118 min.

La storia della pubblicazione di documenti top-secret in merito alle implicazioni degli Stati Uniti nella guerra in Vietnam, avvenuta negli anni 70 sul Washington Post.

Wonder

Mer 08/08 - ore 21.00

Un film di Stephen Chbosky.

Con Julia Roberts, Jacob Tremblay, Owen Wilson, Mandy Patinkin.

USA, 2017, Drammatico, durata: 113 min.

La coinvolgente storia di August Pullman, detto Auggie che, nato con una rara malattia, si trova ad affrontare il mondo della scuola per la prima volta.

A casa tutti bene

Gio 09/08 - ore 21.00

Un film di Gabriele Muccino.

Con Stefano Accorsi, Carolina Crescentini, Pierfrancesco Favino. Italia, 2018, Drammatico, durata: 105 min.

La storia di una grande famiglia che si ritrova a festeggiare le Nozze d’Oro dei nonni Pietro e Alba sull’isola dove questi si sono trasferiti a vivere.



Ricomincio da noi

Ven 10/08 - ore 21.00

Un film di Richard Loncraine.

Con Imelda Staunton, Timothy Spall,Celia Imrie, David Hayman, J. Sessions.Gran Bretagna, 2018, Commedia, durata: 111 min.

Quando Sandra scopre che suo marito la tradisce, cerca rifugio a casa della sorella Bif. Con lei e altri amici scopre la possibilità di riprendere in mano la propria vita.

La forma dell’acqua

Lun 13/08 - ore 21.00

Un film di Guillermo Del Toro.

Con Sally Hawkins, Michael Shannon II, Richard Jenkins, Doug Jones. USA, 2017, Drammatico, durata: 119 min.

Il visionario Guillermo del Toro racconta una fiaba gotica ricca di suggestioni fantasy, ambientata nella Guerra Fredda e incentrata su una giovane eroina senza voce.

Il sole a mezzanotte

Mar 14/08 - ore 21.00

Un film di Scott Speer.

Con Bella Thorne, Patrick Schwarzenegger, Rob Riggle, Quinn Shephard. USA, 2018, Drammatico, durata: 91 min.

Katie fin dall’infanzia è costretta a vivere al buio a causa di una rara malattia. Ma un giorno l’incontro con Charlie potrebbe cambiare la sua esistenza.

Finché c’è prosecco c’è speranza

Mer 15/08 - ore 21.00

Un film di Antonio Padovan.

Con Giuseppe Battiston, Teco Celio, Liz Solari, Roberto Citran, S. D’Amico.

Italia, 2017, Giallo, durata: 101 min.

Campagna veneta, colline del Prosecco. L’ispettore Stucky investiga su un apparente caso di suicidio del facoltoso conte Desiderio Ancillotto.

Prendila come viene

Gio 16/08 - ore 21.00

Un film di Eric Toledano e Olivier Nakache.

Con Jean-Pierre Bacri, Jean-Paul Rouve, Gilles Lellouche. Francia, 2017, Commedia, durata: 117 min.

Innamorarsi è difficile ma organizzare un matrimonio perfetto è praticamente impossibile. La sfida è questa per Max, Guy e James, i migliori in circolazione.

Star Wars: gli ultimi jedi

Lun 20/08 - ore 21.00

Un film di Rian Johnson.

Con Mark Hamill, Carrie Fisher, Adam Driver, Daisy Ridley.

USA, 2017, Azione, durata: 152 min.

Mentre il Primo Ordine si prepara a stroncare quel che resta della Resistenza, Rey cerca di convincere Luke Skywalker a tornare a combattere.

Coco

Mar 21/08 - ore 21.00

Un film di Lee Unkrich, Adrian Molina. USA, 2017. Animazione, durata: 109 min.

Coco ci porta in un variopinto villaggio messicano, animato dai preparativi per il Dìa de Muertos e dalla vivace musica delle orchestre che inonda le strade.

Ella & John

Mer 22/08 - ore 21.00

Un film di Paolo Virzì.

Con Helen Mirren, Donald Sutherland, Christian McKay. Italia-Francia, 2018, Drammatico, durata: 112 min.

La storia commovente di due anziani, Ella e John, che partono in camper per un ultimo viaggio di piacere, percorrendo la Old Route 1, con destinazione le Key West.

Come un gatto in tangenziale

Gio 23/08 - ore 21.00

Un film di Riccardo Milani.

Con Paola Cortellesi, Antonio Albanese, Sonia Bergamasco, Luca Angeletti.

Italia, 2018, Commedia, durata: 98 min.

Un uomo e una donna molto diversi tra loro si incontrano a causa dei figli che si sono innamorati. Lo scontro tra i due sarà inevitabile.

L’ora più buia

Lun 27/08 - ore 21.00

Un film di Joe Wright.

Con Gary Oldman, Kristin Scott Thomas, Lily James, Stephen Dillane. Gran Bretagna, 2017, Drammatico, durata: 125 min.

Il momento cruciale della scelta, da parte del Primo ministro britannico Winston Churchill, tra l’armistizio con la Germania nazista e l’intervento nel conflitto armato.

La signora dello zoo di Varsavia

Mar 28/08 - ore 21.00

Un film di Niki Caro.

Con Jessica Chastain, Johan Heldenbergh, Daniel Brühl, Tomothy Radford. USA-GB-CZ, 2018, Biografico, durata: 127 min.

La storia eroica di una donna che, pur vivendo in un’epoca di guerra e distruzione, ha preservato quel che di buono c’è nell’animo umano.

Metti la nonna in freezer

Mer 29/08 - ore 21.00

Un film di Giancarlo Fontana e Giuseppe Stasi.

Con Fabio De Luigi, Miriam Leone, Lucia Ocone. Italia, 2018, Commedia, 130 min.

Il più incorruttibile e maldestro dei finanzieri, una giovane restauratrice che vive in proprio grazie alla pensione della nonna e il rischio di perdere tutto.

Lovers

Gio 30/08 - ore 21.00

Un film di Matteo Vicino.

Con Margherita Mannino, Ivano Marescotti, Antonietta Bello, Luca Nucera.

Italia, 2018, Commedia, durata: 98 min.

Con la presenza del regista Matteo Vicino e dell’attrice Margherita Mannino

Quattro storie con gli stessi attori in ruoli diversi che si dipanano fra tradimenti, feroci vendette, colpi di scena e una riflessione sull’importanza della cultura.