Coronavirus, Mogliano Veneto avvia una raccolta fondi

L’Amministrazione di Mogliano Veneto già da giorni ha istituito una raccolta fondi per rimpinguare il Fondo di Solidarietà comunale e poter aiutare le categorie che più soffrono il momento di crisi a causa del COVID-19. Il numero IBAN dove effettuare i versamenti è quello del Comune di Mogliano Veneto: IT15U0306912117100000046099 e la causale da indicare è: Emergenza Covid-19. Nei giorni scorsi sono arrivate le prime cospicue donazioni, tra cui 6000 euro euro donati dalla Polisportiva Mogliano e altri 1000 euro da una nota famiglia moglianese. Il sindaco Bortolato ci tiene a ringraziare di cuore chi fino ad oggi ha donato somme di denaro alla Città: «La solidarietà in questo momento è fondamentale. Aver iniziato ad ampliare il Fondo di Solidarietà Alimentare è importantissimo per poter garantire a tutte le persone colpite direttamente dalla crisi economica derivata dal COVID-19 di poter fare la spesa e sostenere economicamente la gestione familiare. Un sentito grazie in tal senso va alla Polisportiva Mogliano per la donazione: questa Associazione nuovamente si conferma attenta alla città e alle sue necessità e pronta ad aiutare i concittadini. Un grande grazie va anche alle note famiglie moglianesi che hanno donato cospicue somme: anch’esse si confermano benefattrici e innamorate di Mogliano. Mi auguro che sempre più persone possano destinare un contributo a questo Fondo, proprio perché solo uniti si possono raggiungere grandi obiettivi e quello ad oggi più importante è sconfiggere il virus e arginare le difficoltà economiche ad esso collegate».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.