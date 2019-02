Aperte le iscrizioni al nuovo ciclo di corsi del centro artistico "Piranesi"

Sono aperte le iscrizioni al nuovo ciclo di corsi organizzati del Centro Artistico Culturale G.B.Piranesi nei mesi di febbraio e marzo. Quattro le discipline sulle quali si articola il programma: tecniche pittoriche, modellazione di ceramica e cartapesta, acquerello e disegno. Patrocinati dal Comune, i corsi sono coordinati dal Presidente del Centro Artistico Piranesi, prof. Angelo Zennaro. “Punto di riferimento storico per la tradizione artistica moglianese con gli oltre 56 anni di attività, il Centro Artistico Piranesi svolge un ruolo di primo piano nel promuovere l’arte in tutte le sue manifestazioni. Sempre aperta agli stimoli che l’arte contemporanea pone sul percorso quotidiano, grazie a questa Associazione la nostra comunità dispone di un’importante realtà con cui poter avere uno scambio e un confronto sempre vivace”, ha commentato il Sindaco, Carola Arena.

Il Centro Artistico G.B. Piranesi, che fu fondato nel 1962 dal prof. Giancarlo Zaramella, opera nell’ambito delle seguenti discipline artistiche: pittura, scultura, grafica d’arte, incisione, modellazione della creta, ceramica e cartapesta. L’iscrizione è aperta a tutti, dai 7 agli 80 anni. Massimo 12 partecipanti in classi differenziate. Il costo dell’iscrizione per 8 incontri è di € 20,00. Le iscrizioni devono pervenire all’indirizzo: centroartisticopiranesi@gmail.com. Per informazioni: Gelsomina Vecchiato 331 4118959 e Mara Montanari 333 7572893.

CALENDARIO CORSI DIDATTICI CENTRO ARTISTICO G.B. PIRANESI

febbraio-marzo 2019, Oratorio Mazzocco di Mogliano Veneto, piano 1° aule n. 1 - 2

Coordinatore prof. Angelo Zennaro - Segreteria Gelsomina Vecchiato

PITTURA tecniche pittoriche - aula n.1 venerdì ore 17.00-19.00

prof. Angelo Zennaro - Enrico Vianello - Giampaolo Ghisetti

venerdì 1-8-15-22 febbraio - venerdì 1-8-15-22 marzo

MODELLAZIONE dei materiali - aula n.2 venerdì ore 17.00-19.00

Mara Montanari, ceramica - Giorgio Mascia, cartapesta

venerdì 1-8-15-22 febbraio - venerdì 1-8-15-22 marzo

ACQUERELLO - aula n.1 lunedì ore 15.00-17.00

Prof. Angelo Zennaro - Gabriella Tesser

lunedì 4-11-18-25 febbraio - lunedì 4-11-18-25 marzo

DISEGNO - aula n.1 giovedì ore 17.00-19.00

prof. Maurizio Trentin, copia dal vero - Gianni Favaro, calcografia incisione - prof. Pietro Ricca, impaginazione grafica

giovedì 7-14-21-28 febbraio - giovedì 7-14-21-28 marzo