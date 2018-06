Metropolis, ecco il programma culturale dell'estate moglianese

MOGLIANO VENETO Teatro, musica, danza e cinema sono i quattro pilastri di Metropolis 2018, l’estate culturale moglianese che da giugno a settembre proporrà oltre cinquanta serate da assaporare e gustare. Tra gli appuntamenti in cartellone, la Rassegna teatrale a giugno, luglio, e cinematografica, in agosto, all'aperto in Piazzetta del Teatro, in collaborazione col Cinema Teatro Busan, e la Rassegna teatrale "Tema Cultura Festival” presso Filanda Motta di Campocroce (dal 28 giugno al 31 luglio), Associazione Tema Cultura. “Metropolis è cresciuta di anno in anno e ha fatto maturare in tutti noi la consapevolezza che avremmo potuto creare un’offerta di qualità non solo per Mogliano ma per l’intera area metropolitana, contando e puntando sulle competenze di chi nel territorio fa promozione culturale. Per questo il cartellone che stimolerà le nostre serate estive è frutto della collaborazione con realtà locali. Il tema dei diritti, che verranno declinati in modi e sfumature diverse, sarà il fil rouge che legherà tutti gli eventi”, ha dichiarato il Sindaco Carola Arena. Cinque appuntamenti di punta per la sezione Teatro saranno proposti dal Cinema Teatro Busan, con gli autori che in questa stagione vanno per la maggiore. Si inizierà lunedì 11 giugno con "Sparla con me" di Dario Vergassola, per poi proseguire con "Ballata dei senza tetto" di Ascanio Celestini il 18 giugno, "Gira il mondo gira" di Massimo Carlotto il 26 giugno, "L'evoluzione arranca" di Mario Tozzi e Giobbe Covatta il 2 luglio, "Triglie Principesse Tronisti e Alpini" di Davide Riondino il 30 luglio. Tutti gli spettacoli andranno in scena in Piazzetta del Teatro (o al Busan in caso di maltempo).

Ancora il Teatro con l’Associazione "Tema Cultura Festival” che alla Filanda Motta di Campocroce, dal 28 giugno al 31 luglio 2018, porta una rassegna che prevede tra gli appuntamenti da non perdere quelli del 28 giugno con Giuseppe Pambieri con “Centomila uno nessuno”, dell’11 luglio con Alessandro Preziosi in “Totò oltre la maschera”, Edoardo Siravo con “Non ci resta che ridere...”, oltre ad altri eventi, stage, concerti di sicuro richiamo ed interesse. “Abbiamo aumentato la programmazione mantenendo il nostro impegno di spesa ai livelli degli scorsi anni, ma assicurando un livello qualitativo veramente elevato. Il risultato è la realizzazione di un fitto calendario di iniziative molto ricco ed eterogeneo, rivolto a fasce d'età e di interesse diverse”, ha evidenziato l’assessore alle politiche culturali, Ferdinando Minello.

Cinema, danza e musica saranno gli altri capisaldi della stagione. Infatti, alle serate teatrali si aggiungono: il "Concerto di inizio e fine estate" (Gruppo musicale Città di Mogliano Veneto, il 15 giugno e 22 settembre in Piazzetta del Teatro), il "WoodstockParty" (Associazione "Silicon Kafe, 23 e 24 giugno) ala parco delle piscine, il "Gran concerto lirico" (Associazione "Quodlibet", 25 giugno), la rassegna di teatro comico "Carlo & Giorgio" (Associazione "La banda degli onesti", dal 18 al 24 luglio), la Rassegna di musica "Sile jazz 2018” (Associazione Nusica.org., 13 e 14 luglio), il "Summer nite love festival" (Associazione “ASD Officina 31021”, dal 16 al 28 luglio), la rassegna di musica sudamericana "Montezuma fest", (Associazione "Amici della musica Toti Dal Monte", dal 27 al 29 luglio), il concerto “In swing”, omaggio ai maestri dello swing italiano con Rossana Casale e Benito Madonia (“Libera associazione di Arti e Mestieri, 2 agosto) e la rassegna di danza contemporanea "A piede libero" (Associazione "Indaco”, dal 17 al 23 settembre). Oltre agli spettacoli, l’estate moglianese prevede anche gli appuntamenti con “Sapori d’Irlanda” dall’8 al 10 giugno e “Pesce & Prosecco” dal 4 all’8 luglio, entrambi in piazza Caduti, a cura di Teatro&Musica - MareAdentro, la VI° edizione di "Serial Grillers" e la "Settimana dello sport" che comprende anche la III° edizione del "Galà dello sport", con la Pro Loco.

IL PROGRAMMA

GIUGNO

8 > 10.06

Piazza Caduti

SAPORI D’IRLANDA

Gusto – Concerti - Folklore

a cura Teatro&Musica

lunedì 11.06

21.00 – Piazzetta del Teatro

MOGLIANO E’ TEATRO

DARIO VERGASSOLA

SPARLA CON ME

a cura Busan Cinema Teatro

giovedì 14.06

18.30 – Piazzetta del Teatro

PRESENTAZIONE LIBRO

LUCIO CARRARO

a cura Lucio Carraro

venerdì 15.06

21.00 – Piazzetta del Teatro

NOTTE DI TANGO

a cura Gruppo Musicale Città di Mogliano Veneto

lunedì 18.06

21.00 – Piazzetta del Teatro

MOGLIANO E’ TEATRO

ASCANIO CELESTINI

BALLATA DEI SENZA TETTO

a cura Busan Cinema Teatro

23-24.06

tutto il giorno – Parco Piscine

WOODSTOCKPARTY

a cura Associazione Culturale Silikon Kafe

lunedì 25.06

20.45 – Piazzetta del Teatro

CORO QUODLIBET in CONCERTO D’ESTATE

a cura Associazione Culturale Quodlibet

martedì 26.06

21.00 – Piazzetta del Teatro

MOGLIANO E’ TEATRO

MASSIMO CARLOTTO

GIRA, IL MONDO GIRA

a cura Busan Cinema Teatro

giovedì 28.06

19.30 – Filanda Motta Campocroce

TEMA CULTURA FESTIVAL

Inaugurazione mostra di pittura

VACHEMENT di Martino Zanetti

aperitivo d’apertura

21.00

CENTOMILAUNO NESSUNO

Giuseppe Pambieri

Drammaturgia e regia Giuseppe Argirò

a cura Tema Cultura - IF Prania

LUGLIO

lunedì 2.07

21.00 – Piazzetta del Teatro

MARIO TOZZI e GIOBBE COVATTA

L’EVOLUZIONE ARRANCA

a cura Busan Cinema Teatro

4 > 8.07

Piazza Caduti

PESCE & PROSECCO

a cura Associazione Teatro&Musica - MareAdentro

giovedì 5.07

ore 21.00 - Filanda Motta Campocroce

TEMA CULTURA FESTIVAL

SCIMMIE

con Caterina Simonelli, Davide Arena, Alessandro Ballestrieri, Laura Belli, Matteo Prosperi, Lorenzo Tarrocchi

Drammaturgia e regia Caterina Simonelli

a cura Tema Cultura – IF Prana

mercoledì 11.07

21.00 – Filanda Motta Campocroce

TEMA CULTURA FESTIVAL

ALESSANDRO PREZIOSI

TOTO’ OLTRE LA MASCHERA

CHITARRA live Roberto Bonaviri

a cura Tema Cultura

12 > 16.07

Parco del Sole – Ovest Ghetto

IL PARCO SALE IN PALCO

RESSEGNA TEATRALE

a cura Associazione Quartiere Ovest-Ghetto

venerdì 13.07

21.00 – Piazzetta del Teatro

SILE JAZZ 2018 - VII Edizione - INCONTRI

ADA MONTELLANICO

ABBEY’S ROAD

a cura nusica.org

sabato 14.07

21.00 – Parco villa Longobardi

SILE JAZZ 2018 - VII Edizione - INCONTRI

ROSA BRUNELLO Y LOS FERMENTOS

a cura nusica.org

16 > 28.07

Parco delle Piscine, via Barbiero

SUMMER NITE LOVE FESTIVAL

a cura ASD Officina 31021

18 > 24.07

21.30 – Piazzetta del Teatro

CARLO & GIORGIO

a cura la Banda degli Onesti

giovedì 19.07

19.30 - Filanda Motta Campocroce

TEMA CULTURA FESTIVAL

GINGA ON MY MIND

Parole e musica – voce Ginga

Aperitivo

21.00

IO MAI NIENTE CON NESSUNO AVEVO FATTO

Vucciria Teatro

Drammaturgia e regia Joele Anastasi

a cura Tema Cultura - IF Prana

giovedì 26.07

ore 19.30 - Filanda Motta Campocroce

TEMA CULTURA FESTIVAL

STORIE SBAGLIATE

La magia di Fabrizio De Andrè

aperitivo con l’artista

ore 21.00

NON CI RESTA CHE RIDERE…

EDORARDO SIRAVO

con Gabriella Casali

musiche eseguite dal vivo dal M° Piero Trofa

a cura Tema Cultura - IF Prana

venerdì 27.07

21.00 - Parco Villa Longobardi

MONTEZUMAFEST 2018 – IIIa Edizione - I CONQUISTADORES

Leydis Mendez y Carrettera Central

Leydis Mendez - voce e chitarra, Gianluca Nuti – tres cubano, feat Antonio Josè Molina – percussioni

a cura Associazione Amici della Musica Toti dal Monte

sabato 28.07

21.00 - Parco Villa Longobardi

MONTEZUMAFEST 2018 – IIIa Edizione - I CONQUISTADORES

Rosa Emilia Dias in Madrigal

Rosa Emilia Dias – voce , Giovanni Buoro – chitarra , Marco Ponchiroli – tastiere

a cura Associazione Amici della Musica Toti dal Monte

domenica 29.07

21.00 - Parco Villa Longobardi

MONTEZUMAFEST 2018 – IIIa Edizione - I CONQUISTADORES

Dulces y Amargo - Flamenco

Manuela Carretta al baile, Angelo Giordano al cante y cajon, Michele Pucci a la guitarra

a cura Associazione Amici della Musica Toti dal Monte

lunedì 30.07

21.00 – Piazzetta del Teatro

MOGLIANO E’ TEATRO

DAVIDE RIONDINO

TRIGLIE, PRINCIPESSE, TRONISTI E ALPINI

a cura Busan Cinema Teatro

ore 21.00 - Filanda Motta Campocroce

TEMA CULTURA FESTIVAL

ALICE

Compagnia La Stanza

a cura Tema Cultura – IF Prana

martedì 31.07

ore 19.30 - Filanda Motta Campocroce

TEMA CULTURA FESTIVAL

STUDIO SU ANTIGONE

Spettacolo degli allievi della Royal Accademy di Londra

aperitivo con gli artisti

ore 21.00

ALICE

Compagnia La Stanza

a cura Tema Cultura – IF Prana

AGOSTO

giovedì 2.08

21.00 – Piazzetta del Teatro

ROSSANA CASALE & BENITO MADONIA

in SWING

a cura Libera Associazione di Arti e Mestieri

6 > 30.08

lun-mar- merc- giov

L’ESTATE AL CINEMA

a cura Busan Cinema Teatro

11 > 19.08

Centro Agorà - Zerman

XXXI^ SAGRA SATN’ELENA IMPERATRICE

a cura Associazione Luna d’Agosto

29.08 > 2.09

Centro Ricreativo Bonisiolo

FESTA PAESANA IN DELLA BEATA VERGINE DELLE GRAZIE

Associazione Biblioteca Bonisiolo

SETTEMBRE

6 > 23.09

Centro Città

XXXVIIIa FIERA DEL ROSARIO

a cura Comitato Fiera Rosario

8 > 21.09

Centro Città

SETTIMANA DELLO SPORT

EVENTI, MANIFESTAZIONI E SERATE SPORTIVE IN CITTA’

a cura Assessorato allo Sport – Pro Loco Mogliano

domenica 9.09

18.00 – Piazza Caduti

SERIAL GRILLERS

Assessorato alla Cultura, Turismo, Attività Produttive – Pro Loco Mogliano

giovedì 13.09

20.00 – Stand Fiera Rosario

CONVIVIO NEL MEDIOEVO

a cura di Gruppo Palio in collaborazione con Comitato Fiera Rosario

sabato 15.09

Piazza Caduti

MOSTRA BRICOLAGE E PICCOLO ARTIGIANATO

a cura SOMS

domenica 16.09

Centro Città

PALIO DEI QUARTIERI DI MOGLIANO VENETO

Sfilata con figuranti

a cura di Gruppo Palio in collaborazione con Comitato Fiera Rosario

17 > 23.09

luoghi diversi

FESTIVAL A PIEDE LIBERO

Incursioni di danza e arte contemporanea nei luoghi dell’attesa

a cura Indaco Danze

sabato 22.09

21.00 – Piazzetta del Teatro

CONCERTO FINE ESTATE

a cura Gruppo Musicale Città di Mogliano Veneto

venerdì 28.09

Luoghi vari della Città

MARATONA DI LETTURA

VENETO LEGGE

a cura Assessorato alla Cultura Biblioteca Comunale