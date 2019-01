Mogliano, guardie zoofile a sorvegliare il territorio

Prende avvio il servizio di sorveglianza del territorio da parte dell’associazione guardie per l'ambiente Regione Veneto (Nucleo di Guardie Zoofile). E’ stata, infatti, approvata in via definitiva la convenzione tra il Comune e l’Associazione, che norma la loro presenza e la loro attività nel territorio comunale. A breve ci sarà un incontro tra le guardie e il comando della Polizia Locale, che avrà il compito di coordinare le attività, per stabilire le modalità operative e organizzative della sorveglianza che poi diverrà pienamente operativa.

«Mogliano si prende cura degli animali di affezione, grazie a questa nuova collaborazione che mira a vigilare sui corretti comportamenti nei confronti degli animali. La presenza delle guardie eco-zoofile servirà principalmente a prevenire e, se necessario, reprimere le infrazioni relative ai regolamenti locali e generali e relativi alla difesa ed alla protezione degli animali. Ma abbiamo previsto anche compiti relativi alla formazione e informazione in materia di tutela del patrimonio faunistico ed a favore di un corretto rapporto uomo-natura-animali, oltre al monitoraggio della presenza di animali (domestici e non), non di proprietà di privati, sul territorio comunale. Crediamo che la tutela degli animali sia un elemento del vivere civile cui noi teniamo particolarmente»: commenta il Sindaco Carola Arena.

Le attività sul territorio saranno svolte dalle Guardie Particolari Giurate dell'Associazione Guardie per l'Ambiente, in possesso del corrispondente decreto di nomina prefettizia, in virtù del quale esse sono, a tutti gli effetti, Pubblici Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria, e quindi possono prendere notizia di eventuali reati e impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori. Le Guardie Eco-zoofile opereranno in divisa e con tesserino di riconoscimento ed interverranno su segnalazione di privati, degli uffici comunali o per iniziativa autonoma. E’ prevista la loro presenza nei parchi comunali a rotazione in giorni e orari differenti. Si occuperanno anche di controlli sull’anagrafe canina e sugli abbandoni, del monitoraggio del randagismo, del controllo di eventuali trasporti di animali e del rispetto delle normative che riguardano il commercio di animali esotici. Potranno elevare sanzioni amministrative previste dal regolamento comunale. (nella foto in basso la micia divora avidamente le sue crocchetta)