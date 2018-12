A Mogliano riapre completamente rinnovato il supermercato Alì

Sabato ha riaperto il supermercato Alì di Mogliano Veneto, completamente rinnovato nel layout e nel format di comunicazione. E’ stata infatti modificata la disposizione dei prodotti con il posizionamento dell’ortofrutta all’entrata. L’assortimento è caratterizzato da un’attenzione particolare agli alimenti biologici, per rispondere alle esigenze dei clienti. “Siamo contenti di riconsegnare ai clienti dell’Alì di Mogliano una struttura completamente rinnovata – afferma Francesco Canella, Presidente di Ali S.p.A. – mantenendo la qualità, la cortesia e la convenienza di sempre ”. Ma il ristrutturato punto vendita di Mogliano non sarà connotato solo dal nuovo allestimento, in quanto vi è un’impronta green anche in questo Alì. L’edificio è dotato di un impianto di illuminazione full LED, sono state installate le porte nel banco frigo ed è stata inserita la tecnologia di modifica dell’impianto di riscaldamento con recupero di calore. Per tutto il fine settimana ci sarà la "Festa del cliente" con colazione gratuita, le shopper “We loveNature” riutilizzabili in omaggio e un’offerta dedicata.