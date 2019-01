Mogliano, partiti i lavori della nuova piazza Donatori di Sangue

Lunedì dalle ore 14, alla presenza del Sindaco Carola Arena e dell’Assessore ai Lavori Pubblici Filippo Catuzzato sono ufficialmente partiti i lavori per la riqualificazione della piazza Donatori di Sangue. «Sarà uno spazio multifunzionale -dichiara il Sindaco Arena- Vogliamo dare un'identità ed un carattere definito a Piazza Donatori di Sangue. L’area si collegherà al sistema pedonale del centro storico ed ai nuovi spazi pubblici in realizzazione nell'area ex-Macevi (parco e piazza). Piazza Donatori di Sangue continuerà ad assolvere anche in futuro le sue attuali funzioni, con l'area destinata a parcheggio, il mercato coperto destinato al mercato giornaliero del pesce e ortofrutticolo. Con questo intervento, andiamo a completare un altro importante tassello della riqualificazione complessiva, attesa da decenni, del centro moglianese».

NEL DETTAGLIO COME CAMBIERA’ LA PIAZZA L'area di sosta, che offre 63 posti auto tra i quali saranno dedicati degli stalli ai disabili, è stata collocata nella porzione sud. Le isole verdi interromperanno l'uniformità dello spazio parcheggio ed offriranno ombra alle aree adiacenti. Lo spazio del mercato coperto sarà attrezzato con sei postazioni per la vendita del pesce, composte di banco di vendita refrigerato fisso e banco di lavorazione con lavabo e predisposizione elettrica. Queste postazioni saranno utilizzate tutte i giorni della settimana da un numero variabile di rivenditori. Si prevede di fornire copertura e allacciamenti idrico ed elettrico anche a parte del mercato ortofrutticolo come pure delle postazioni coperte per i rivenditori locali (senza furgone) e uno spazio scoperto a disposizione per altri rivenditori. La piazza sarà attrezzata con 8 torrette elettriche a scomparsa, per servire in modo completo le attività mercatali.

Per quanto riguarda i materiali, il progetto prevede per l'area adibita a parcheggio e mercato settimanale una pavimentazione tecnica tipo idro-drain, un calcestruzzo armato carrabile ed altamente drenante. Le linee che disegnano e definiscono lo spazio degli stalli saranno realizzate con dei cordoli stradali rettificati. Per garantire un corretto smaltimento delle acque, definire frontalmente gli spazi a parcheggio e contenere i dispositivi di fornitura idrica ed elettrica a scomparsa (necessari per le attività mercatali), vengono proposte delle fasce in grigliato carrabile antitacco.

Le isole del mercato e di sosta, vista la maggiore usurabilità dello spazio e la necessità costante di lavaggio delle superfici verranno realizzate in lastre di trachite; la superficie del mercato avrà inoltre una piccola pendenza in modo da facilitare ulteriormente le operazioni di lavaggio. Le fasce di delimitazione delle isole dalla superficie in cemento drenante verranno realizzate in lastre metalliche tipo corten, posizionate a raso terra in continuità con la pavimentazione, tranne nei punti dove definiscono le aiuole verdi. Il principale dispositivo di arredo urbano previsto è la copertura dell'isola designata ad ospitare il mercato giornaliero del pesce. Il progetto prevede di realizzare una copertura leggera con sostegni su pilastri realizzata con dispositivi modulari. La struttura principale sarà in metallo mentre la chiusura di copertura in pannelli opachi. Il sistema di pensiline permette di proteggere dal sole e dalle intemperie l'area mercato sottostante. L'illuminazione sarà integrata alla struttura di sostegno e realizzata con fasce led.

L'isola di sosta sarà attrezzata con una panca, in prosecuzione con la fascia che definisce il perimetro dell'isola stessa e all'interno dello spazio verranno inoltre collocate delle sedute in metallo fisse e resistenti, organizzate a gruppetti in modo da favorire diversi tipi di socialità. L'illuminazione della piazza prevede due diversi sistemi in relazione alle aree. Per i fronti Nord e Sud dispositivi testa palo collocati linearmente con passo regolare, per garantire un'illuminazione omogenea dello spazio. Per l'area centrale si prevede l'installazione di tre corpi illuminanti su palo dotati di molteplici punti luce per accentuare i fasci luminosi su determinate porzioni della piazza.